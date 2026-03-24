Alejandro Sanz adelanta 'Cuéntame', su colaboración con la argentina Yami Safdie: "No es solo música"

Alejandro Sanz y Yami Safdie en la grabación de 'Cuéntame' | Instagram: @alejandrosanz

Después de la publicación del videoclip de su colaboración con Elena Rosé, Rimowa, Alejandro Sanz se ha unido a Yami Sadie para lanzar Cuéntame, una canción que parece tener una importancia especial para el cantante:

"Todo empezó con un Cuéntame… Y lo cambió todo. Lo que viene no es solo música. Es una historia que pide ser escuchada despacio. De esas que se quedan a vivir", explicaba Alejandro Sanz en su cuenta de Instagram.

Y es que el tema nos habla de esos comienzos de relación en los que queremos saber todo sobre esa persona especial, entrar en su mundo y descubrir cada rincón mientras nos enamoramos cada vez un poco más.

Según ha anunciado el madrileño, este tema será publicado en plataformas el 27 de marzo a la 01:00, hora española, y el 26 de marzo a las 21:00, hora argentina.

Letra del adelanto de 'Cuéntame'

(Yami Safdie)

Cuéntame cómo es el lugar donde creciste

Cuéntame algo, aunque sea un chiste

No te preocupes, tengo todo el día

Cuál es tu libro favorito

Y qué te pides de tomar

Cómo se llama tu perrito

Qué canción te hace llorar

(Alejandro Sanz)

Perdóname por preguntarte

Me mata la curiosidad

Quisiera conocerte más

Y ya que estás

Cuéntame...