Todo sobre 'MAYHEM: REQUIEM' de Lady Gaga: un evento especial para los fans y una creativa cuenta atrás

Hace unos meses Lady Gaga convocaba la misa final de su gira con un especial para la pantalla, MAYHEM: REQUIEM.

De la mano de Apple music, la artista dio un concierto especial frente a algunos privilegiados del que, desde entonces, no se conocen detalles. Sin embargo, muy pronto estará disponible en la plataforma.

Así lo han anunciado a través de una cuenta a tras de lo más original y en directo, en la que se ve una vela del rostro de Lady Gaga que se va consumiendo poco a poco, hasta no quedar nada de ella a las horas.

"El fin está próximo. El Réquiem del CAOS de Lady Gaga llega pronto", anuncian.

Una proyección exclusiva para acompañar el estreno

Antes del estreno oficial del esperado concierto, llegará a los Ángeles con un evento exclusivo. Será el jueves 14 de mayo, horas antes del lanzamiento del show en Apple Music, según informan cuentas de fans en X como @RDTLadyGaga.

Sin embargo, todavía no hay un anuncio oficial del momento en el que, efectivamente, se estrenará MAYHEM: REQUIEM para todos los interesados.