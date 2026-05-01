El papel de Lady Gaga en 'El diablo viste de Prada 2': un cameo y tres canciones

Lady Gaga hace un cameo en El diablo viste de Prada 2... y todo fue gracias a Meryl Streep, que se encargó de hacerle la propuesta a la cantante: "Simplemente le dije: '¿Te animas a hacerlo? Porque va a ser realmente bueno'. Y ella dijo que sí", explicó la actriz en Heart Breakfast.

El cameo de Lady Gaga

Lady Gaga aparece en una secuencia de la película, pero interpretándose a sí misma. Aunque la cantante ya ha demostrado su talento actoral en títulos como Ha nacido una estrella (2018), La casa Gucci (2021) o Joker: Folie à Deux (2024), su papel en El diablo viste de Prada 2 solo dura unos dos o tres minutos y no influye en la trama principal.

Meryl Streep: "Me robó la escena"

Además, se sabe que Gaga interpreta una canción durante su tiempo en pantalla. Así lo explicó Meryl Streep en una entrevista con BBC: "No solo tuvimos la oportunidad de conocerla, yo pude actuar con ella. Y ella prácticamente me robó la escena. Solo de ver cómo una artista de ese nivel construye una actuación en el momento, prácticamente sin ensayo, fue impresionante. Y la interpretó varias veces de diferentes maneras. Fue todo improvisado en el momento. ¡Qué música! ¡Qué artista! Es divertida, es genial", dijo.

David Frankel, el director, también ha dado pistas sobre el papel de Lady Gaga: "[Los personajes] están en Milán y una estrella del pop realiza una actuación", dijo en el pódcast Back Row. Por su parte, el estudio le dijo al cineasta que solo querían a una cantante: Gaga.

Las tres canciones de Lady Gaga para 'El diablo viste de Prada 2'

Más allá de su breve cameo, Lady Gaga juega un papel fundamental en la banda sonora de El diablo viste de Prada 2. A lo largo de la película suenan 13 canciones, y tres de ellas son de la estadounidense.

'Runway', con Doechii

Lady Gaga y Doechii unen fuerzas en Runway, un tema que desprende energía, glamour de pasarela y ganas de bailar. "Perra, de lunes a domingo / Puedo convertir la pista de baile en una pasarela / Sube el volumen, dame una vueltita", cantan en el estribillo.

'Shape of a Woman'

Shape of a Woman es una canción sensual en la que habla del poder atractivo de las mujeres. "Llévame a la tumba, porque he encontrado a Dios / En forma de mujer", dice la letra. Al parecer, esta sería la canción que interpreta Lady Gaga durante la película.

'Glamorous Life'

Glamorous Life es el tercer tema de Lady Gaga que se encuentra en El diablo viste de Prada 2, ubicado concretamente en los créditos. Esta balada habla sobre la cara negativa de la fama y cómo aparentar constantemente puede ser un arma de doble filo. "¿Puedo ser yo misma en un mundo que solo finge?", pregunta el estribillo.