Todo lo que se sabe de la posible colaboración entre Chanel Terrero y Alejandro Sanz

Chanel Terrero tiene un don: revolucionar las redes sociales con tan solo pronunciar una palabra.

La intérprete del sensual SloMo se encuentra dividida entre las vacaciones de verano y entre su trabajo, tal y como ha compartido la artistas en sus cuentas oficiales a lo largo de las últimas semanas.

La cantante ha aprendido a dejar atrás su hermetismo y ahora no duda ni un segundo en anunciar las mejores noticias ante sus casi 600 mil seguidores.

En esta ocasión, ha dejado caer alguna que otra pista sobre su futura colaboración y todo apunta a que unirá su dulce voz y su increíble talento con un artista internacional y un auténtico referente en la industria musical.

Chanel Terrero, en su mejor momento

Las cosas como son: Chanel Terrero nos tiene en ascuas.

Ya durante la presentación del Benidorm Fest nos dejó con el corazón en un puño tras confirmar ocho canciones nuevas.

Y, como no le pareció suficiente, rizó más el rizo cuando versionó por primera vez CUUUUUuuute al piano, uno de los grandes éxitos de Rosalía.

Ahora, la cubana ha publicado varias historias en redes sociales grabando en diversos estudios.

A pesar de que no sabemos que se trae entre manos, ha anunciado recientemente que nos está preparando una sorpresa y muchos de sus seguidores sospechan que se trata de una nueva colaboración.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de SloMo ha desvelado este nuevo proyecto musical.

"Dentro de unos días me voy a meter en el estudio para grabar algo que me hace muchísima ilusión. Cuando me llamaron literalmente me puse a gritar en la calle ¿Qué será? ¡Oh, my god! Dentro de poco os podré contar detalles, pero creo que no lo imagináis", ha dicho a través de sus stories de Instagram.

Su futura colaboración con Alejandro Sanz

Está claro que la locura de 'El Chanelazo' se ha desatado en el mundo entero y sus seguidores están deseando escuchar las nuevas canciones en las que ya está trabajando. En concreto, una de ellas: su futura colaboración con Alejandro Sanz. Sí, has leído bien, con el mismísimo padre del pop clásico.

Que Alejandro Sanz es uno de los mejores artistas de nuestro país esta lejos de ser una afirmación subjetiva. La suya es una de las carreras musicales más triunfales e inspiradoras de nuestra música, llegando a convertirse un ícono artístico no solo en nuestro país, sino en el mundo entero.

No obstante, parece que el artista de 53 años estaría innovando y probando nuevos estilos musicales. Es por ello que habría elegido a la gran diva de Eurovisión 2022 como nueva compañera de aventura.

Sin duda, todo un reto, ya que ambos se mueven en géneros y ritmos musicales completamente diferentes. No obstante, estamos seguros de que esta combinación tan dispar dará un resultado rompedor, nuevo y explosivo.

Ahora bien, ¿Cuáles son las pistas que han levantado las sospecha sobre esta nueva pareja musical?

Ambos se han empezado a seguir mutuamente en redes sociales , algo sospechoso si recordamos que ha sido al mismo tiempo.

, algo sospechoso si recordamos que ha sido al mismo tiempo. En segundo lugar, la cubana ha estado grabando en un estudio de Miami con Na´Vi.

Hablamos del productor que trabaja con el intérprete dey con otros artistas como

Estas coincidencias han hecho que los seguidores de la cantante pongan el ojo en Sanz y en cada movimiento que haga para confirmar el esperadísimo “Chanel ft. Alejandro Sanz”.

A pesar de que hasta la fecha no hay nuevas noticias sobre el tema, parece que la nueva canción estaría a la vuelta de la esquina.

¿Escucharemos a Chanel Terrero y a Alejandro Sanz en un nuevo reto musical? Todo apunta a que sí.