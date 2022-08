"Me puse a gritar": Chanel, entusiasmada por su nuevo proyecto musical

Hay que admitir que Chanel, de 31 años, nos tiene en ascuas.

Durante la presentación del Benidorm Fest ya nos confirmó ocho canciones nuevas. Posteriormente, versionó CUUUUUuuute de Rosalía al piano por primera vez y revolucionó las redes sociales.

Ahora ha publicado varias historias en redes sociales grabando en diversos estudios. No sabemos que se trae entre manos, pero recientemente Chanel ha anunciado que nos está preparando una sorpresa y muchos de sus seguidores sospechan que se trata de una nueva colaboración.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de SloMo ha dado las primeras pistas sobre este nuevo proyecto musical.

"Dentro de unos días me voy a meter en el estudio para grabar algo que me hace muchísima ilusión. Cuando me llamaron literalmente me puse a gritar en la calle ¿Qué será? ¡Oh, my god! Dentro de poco os podré contar detalles, pero creo que no lo imagináis", ha dicho a través de sus stories de Instagram.

Un momento muy feliz en su carrera

El 'Chanelazo' está completamente imparable. La locura que ha desatado Chanel Terrero durante los últimos meses se ha extendido por el mundo entero, hasta el punto de que sus insaciables seguidores están deseando escuchar más y más música de la cantante.

Parece que están de enhorabuena ya que, con el paso de los días, Chanel está dejando cada vez más pistas sobre el estilo musical que le gusta y que se acerca mucho al de nuestra artista española más internacional: Rosalía.

¿Colaboración con un artista internacional?

Después de las indirectas que Chanel ha lanzado a través de sus redes sociales, sus seguidores están cada vez más convencidos de que la adorada intérprete de SloMo está preparando una colaboración con uno de los grandes artistas a nivel global: Alejandro Sanz.

Y razones hay de sobra. En primer lugar, ambos se han empezado a seguir mutuamente en redes sociales, algo sospechoso si recordamos que ha sido al mismo tiempo.

En segundo lugar, la cubana ha estado grabando en un estudio de Miami con Na´Vi.

Se trata del productor que trabaja con el intérprete de Mi Marciana y con otros artistas como Danny Ocean, Ricky Martin o Pablo Alborán.

Estas coincidencias han hecho que los seguidores de la cantante pongan el ojo en Sanz en cada movimiento que hagan para confirmar el esperadísimo “Chanel ft. Alejandro Sanz”.

Por el momento, solo queda esperar a que en unos días nos desvele eso "tan especial" que está grabando.