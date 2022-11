Todo lo que se sabe sobre Shakira y la ceremonia de inauguración en el Mundial de Qatar 2022

Te interesa Dua Lipa niega los rumores de que actuará en el Mundial de Qatar 2022 con un mensaje sobre los derechos humanos

El nombre de Shakira lleva desde hace semanas en la lista de artistas convocados para la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la cantante colombiana nunca ha confirmado su presencia en la fiesta del sábado 19 de noviembre y, a menos de una semana de su celebración, una fuente cercana a la cantante colombiana ha confirmado que no estará en la cita.

"Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial", dijo este martes la periodista Adriana Dorronsoro tras hablar con el entorno de la artista.

La noticia la ha confirmado su compañera Sandra Alado, que aseguró que "hoy por hoy no está confirmada su participación".

Shakira y los mundiales de fútbol

La presencia de Shakira en la cita musical lleva rumoreándose desde hace semanas, en parte por la larga relación que mantiene la colombiana con estas citas deportivas.

Empezó en 2006 cuando se unió al rapero Wyclef Jean en la clausura del Mundial de Alemania.

Cuatro años más tarde, en 2010, compuso Waka Waka para el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que fue protagonista de la ceremonia de inauguración y también de la de clausura.

Y en 2014 compuso con Carlinhos Brown la canción La La La para el Mundial de Brasil 2014. El tema sonó en la ceremonia de clausura, de la que fueron protagonistas los dos cantantes.

Con esta trayectoria, y teniendo en cuenta lo dicho por la periodista que ha hablado con su entorno, es posible que Shakira pueda unirse a la fiesta del 18 de diciembre, día en que termina el Mundial y se celebra la clausura.

Para eso habrá que esperar, aunque quizás antes se pronuncie la propia artista como han hecho ya Dua Lipa y Rod Stewart, los primeros que se han bajado de la cita, o el cantante de BTS Junk Kook.

El artista coreano es, por ahora, el único que ha confirmado su presencia en la fiesta del 19 de noviembre.