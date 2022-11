Dua Lipa niega los rumores de que actuará en el Mundial de Qatar 2022 con un mensaje sobre los derechos humanos

Dua Lipa ha dicho basta. La cantante inglesa, harta de los rumores de que ella podría ser la artista que actue en la apertura del Mundial de Fútbol en Qatar 2022, lo ha negado con un potente mensaje sobre los derechos humanos a través de su Instagram.

"Actualmente hay muchas especulaciones de que estaré actuando en la ceremonia de apertura del mundial de Qatar.. Estaré animando a Inglaterra desde lejos, yque prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial. Amor, Dua", ha escrito en su instagram.

Y es que la artista es consecuente con la situación que hay actualmente en en país donde tendrá lugar la celebración del Mundial, un lugar donde no existen los derechos humanos, las mujeres viven oprimidas por el sistema y el colectivo LGTBIQ+ está prohibido. Es por eso que no quiere formar parte de esa falta de respeto.

Pero Dua Lipa no es la única que se ha negado a acudir al mundial por principios. Es streamer vasco Ibai Llanos rechazó la invitación de acudir junto a la Selección Española de Fútbol para grabar contenido porque sus valores no se lo permiten, y ha sido muy claro al respecto.

"¿Sabéis la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial? No me sale de los cojones y no lo voy a hacer", explicaba tajante.

Actualmente se desconoce quien será el o la artista que protagonizará la ceremonia de apertura en el evento futbolístico.