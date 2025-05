Tom Odell anuncia dos conciertos en España con su gira 'Wonderful Life Tour': fechas, ciudades, entradas y precios

Tom Odell se subirá a los escenarios de Europa con los conciertos recién anunciados con su nueva gira Wonderful Life Tour 2025. El artista hará sonar en directo temas como Another Love, Black Friday o Best Day Of My Life alrededor de ciudades de Reino Unido, Alemania o España.

Fechas en Madrid y Barcelona

El cantante pasará por España con su nueva gira por las dos mayores ciudades del país: Madrid y Barcelona. Lo hará a finales de año y en recintos de diferente tamaño, ya que el Sant Jordi Club acoge a un público más reducido que el Movistar Arena (antiguo WiZink Center).

Barcelona – domingo 30 de noviembre de 2025 – Sant Jordi Club

Madrid – lunes 1 de diciembre de 2025 – Movistar Arena

Cuándo salen las entradas

Para conseguir entradas, Tom Odell pone a disposición de sus seguidores un periodo de preventa entre Live Nation y Santander SMusicdesde el miércoles 28 de mayo a las 15:00 a la que solo podrán acceder quienes tengan la tarjeta de pago Mastercard emitida por el Banco Santander. El límite de compra por cada compra es de dos entradas.

Además, a partir de esa misma fecha y hora, Live Nation también contará con un proceso de preventa disponible para personas registradas en su página web. En este caso, el límite de entradas por compra son seis. La sala de espera para ambas preventas estará abierta desde las 14:45.

En cuanto a la venta general, los fans de Tom Odell podrán hacerse con una entrada a partir del viernes 30 de mayo a las 11:00 en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. De nuevo, se podrán comprar seis entradas como máximo por cada compra.

Precios de las entradas

El precio de las entradas para ver a Tom Odell en España oscila entre los 45 y los 55 euros.

Barcelona - Sant Jordi Club

PL1 PISTA GENERAL: 55 € (+gastos)

Madrid - Movistar Arena