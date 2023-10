Tommy Lee llegó a beber más de 7 litros de vodka al día: "En ese momento, tu hígado va con muletas"

Tommy Lee , batería de Mötley Crue y ex de Pamela Anderson , no entiende cómo es posible que goce de buena salud. El músico lanza la pregunta al aire en una entrevista en el podcast Club Random , en la que reconoce que llegó a beber más de litros de vodka (a palo seco) cada día.

Tommy Lee echa la vista atrás y no entiende cómo sigue vivo. El músico de 61 años, conocido por ser batería del grupo Mötley Crue, lanza esta reflexión en una reciente charla con el periodista Bill Maher en el podcastClub Random después de cuantificar el alcohol que llegó a consumir a diario durante una época de su vida.

"El alcohol es jodidamente raro, porque... ¡Joder! Es fácil enamorarse de él, de cómo te hace sentir, de cómo te relaja, y de repente te pones en plan '¡Joder! ¿Estoy bebiendo dos galones de vodka al día?' Esto no es... Ahora estás intentando suicidarte", reconoce el exmarido de Pamela Anderson y padre de los dos hijos de la actriz.

Fueron tiempos de excesos. Un galón equivale a 3,785 litros —Tommy Lee llegó beber 7,5 litros de vodka cada día— y el músico asegura que no fue una etapa corta. "Te lo juro amigo, lo juro por Dios. Joder, tío, durante mucho tiempo. En ese momento, tu hígado va con muletas; apenas funciona", añade el batería, que consumía este alcohol a palo seco.

Sano como una manzana

Tommy Lee machacó su hígado durante un largo tiempo y hoy se sorprende al saber que su salud se mantiene intacta. Le sorprende al músico y a los propios médicos, que le han hecho numerosas pruebas y no le han detectado nunca nada.

"No puedo creerlo... Me pellizco a diario. Acabo de hacerme el escáner de cuerpo entero, donde hacen, de la cabeza a los pies todo, y no puedo creer que después de fumar, beber, toda la puta mierda tonta, o la mierda divertida que he hecho. Tío, el médico estaba, como, 'Estás bien'. Y yo estaba, como: '¿Estás seguro de que tienes la...? Déjeme ver. ¿Es mi nombre el que está ahí, o hay algún japonés aquí que tiene sus resultados de los que está leyendo? Porque me parece jodidamente imposible. Esto es imposible", explica sobre su sorpresa ante los últimas revisiones médicas.

Su vida ha cambiado en los últimos años y asegura que lleva tiempo limpio. Otra cosa fueron las últimas décadas del siglo pasado. "En el '89, '90 es cuando, como banda, estábamos, como, 'Ok amigo, alguien no va a despertar una mañana. Esto se está volviendo jodidamente ridículo", añade sobre el momento en que supo que debía parar.

El pedal de freno lo pisó por última vez en 2019 cuando, tras una recaída después de un tour de Mötley Crüe por "cansancio y no tener nada más que hacer", tuvo que volver a rehabilitación. "Estaba bebiendo por aburrimiento, podía simplemente despertar y ya estar haciéndome un vaso de casi puro vodka con una pizca de limonada", confesó en una entrevista en 2020 en la que se mostró también sorprendido por los resultados de sus chequeos médicos.