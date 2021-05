"Tuve que huir de su casa en medio de la noche": la aterradora experiencia de Sinead O'Connor con Prince

Las memorias de Sinead O'Connor aún no han salido a la venta —será en junio— y ya están generando titulares. La cantante irlandesa ha adelantado parte de Rememberings, título del libro, en una entrevista con The New York Times, donde ha relatado un aterrador episodio que vivió con Prince.

"Violento abusador de mujeres" son las palabras que utiliza O'Connor para definir al cantante fallecido en 2016, quien la agredió una noche en que la había invitado a cenar a su mansión en Hollywood.

La cena, según cuenta la cantante, transcurrió de manera poco amistosa. Prince la reprendió por decir palabrotas en sus entrevistas y obligó al mayordomo a servirle sopa, aunque ella hubiese dicho previamente que no quería.

Eso es lo de menos. Después le propuso una guerra de almohadas para pegarla "con algo duro que había deslizado dentro de su funda de almohada", asegura O'Connor.

Dejó la casa aterrorizada pero Prince la siguió en el coche, saltó fuera de él y la persiguió por la carretera. "Tienes que estar loco para ser músico, pero hay una diferencia entre estar loco y ser un abusador violento de mujeres", asegura Sinead O'Connor en The New York Times.

Prince, en una actuación en la década de los 2000. // Getty Images

La cantante de 54 años, que ya había hablado en otras ocasiones de su mala relación con Prince, asegura que el éxito que le había dado la canción Nothing compares 2u (compuesta por Prince pero interpretada por O'Connor) fue el origen de sus enfrentamientos con Prince.

"Se volvió bastante amenazante, también físicamente. Terminé teniendo que escapar", dijo sobre el artista en una entrevista en el diario británico Mirror en 2007. Años después, en 2019, reflexionó sobre este encuentro aterrador que había tenido con el cantante tras grabar la cover de la canción.

"Nos encontramos en una autopista en Malibú a las cinco de la mañana; yo le escupí y él intentó pegarme. Tuve que tocar el timbre de una casa, que es lo que mi padre siempre me dijo que hiciera en una situación así", relató entonces.

En su libro, O'Connor, además de la experiencia con Prince, relata su dura lucha contra las adicciones y cómo afrontó la etiqueta de "loca" que se le colgó en el apogeo de su carrera.