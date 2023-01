Las últimas palabras que Lisa Marie Presley le dedicó a su hijo Benjamin Keough dos años después de su suicidio

El mundo de la música está de luto después de la muerte por un paro cardíaco de Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, a los 54 años. "Con gran dolor de corazón tengo que compartir la noticia devastadora de que mi adorable hija Lisa Marie nos ha dejado. Fue la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras nos enfrentamos a este profundo dolor", ha comunicado su madre.

La cantautora llevaba atravesando una época muy negra después de que su hijo Benjamin Keough se suicidara el 12 de julio de 2020. El joven se quitó la vida con 27 años tras tomar cocaína y tener una fuerte pelea con su novia. En ese momento, cogió una escopeta, se metió en el baño y disparó.

De hecho, la última aparición que Lisa Marie hizo en un medio de comunicación fue una carta que publicó en la revista People y allí reconoció que se encontraba "destruida", aunque tenía fuerzas por sus otras hijas. El objetivo de esta carta era ayudar a personas que estuvieran en una situación similar.

"La muerte es parte de la vida guste o no"

La hija de Elvis confesó que "no era un tema cómodo para hablar", pero la muerte "es parte de la vida guste o no". "El duelo no se detiene ni desaparece en ningún sentido, un año o años después de la pérdida. El duelo es algo que tendrás que llevar contigo por el resto de tu vida, a pesar de lo que ciertas personas o nuestra cultura quieran que creamos. No lo "superas", no "sigues adelante", punto", detalló.

Apuntó que este duelo es "increíblemente solitario" porque las personas que te acompañan pronto "continúan con sus vidas y esperan que tú hagas lo mismo", haciendo mención también a su familia.

"Si conoce a alguien que perdió a un ser querido, sin importar cuánto tiempo haya pasado, llámelo para ver cómo está. Ve a visitarlos. Realmente lo apreciarán, más de lo que crees...", dijo emocionada.

Lisa Marie también explicó que "se culpa todos los días de su vida" por la muerte de Benjamin y sabía que "otros también la juzgan y culpan".

"Evité a padres que perdieron a sus hijos"

"Puedo entender por qué la gente puede querer evitarte una vez que ocurre una terrible tragedia. Especialmente un padre que pierde a su hijo porque es realmente tu peor pesadilla. Puedo recordar un par de veces en mi vida en las que conocí a padres que perdieron a su hijo y, aunque podía estar ahí para ellos cuando sucedió, los evité después y nunca me molesté en hacer un seguimiento porque literalmente se convirtieron en un representante de mi mayor miedo. También los juzgué discretamente, y juré que nunca haría lo que fuera que sintiera que ellos hicieron o descuidaron en sus acciones y elecciones de padres con su hijo", contó.

Y destacó que los padres que pierden a sus hijos se convierten en "víctimas". "Solía ​​odiar esa palabra. Ahora sé por qué. He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde que tenía 9 años. He tenido más que nadie en mi vida y de alguna manera, he llegado hasta aquí. Pero esta, la muerte de mi hermoso, hermoso hijo? No. Simplemente no... no no no no...", afirmó.

"Es una elección real para seguir adelante, una que tengo que hacer todos los días y que es un desafío constante, por decir lo menos... Pero sigo adelante por mis niñas. Sigo adelante porque mi hijo dejó muy claro en sus últimos momentos que cuidar de sus hermanitas y velar por ellas estaban al frente de sus preocupaciones y de su mente. Los adoraba absolutamente y ellos a él", concluyó.

Esta carta se ha convertido en las últimas palabras que Lisa Marie Presley le dedicó a su hijo Benjamin, que se suicidó hace más de dos años.