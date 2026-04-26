El Último de la Fila vuelve a los escenarios en Málaga tras 30 años de ausencia

El Último de la Fila arranca su gira en el festival Marenostrum Fuengirola (Málaga) | EFE / Álvaro Cabrera

El espectáculo de El Último de la Fila comenzaba pasados unos minutos de las 22:00 de la noche. Los acordes de Huesos daban el pistoletazo de salida a una fiesta de más de dos horas de música en las que muchos han regresado a lo mejor de los años 90.

Se refería García en su saludo a Fray Luis de León y a Miguel de Unamuno, a los que se atribuyen expresiones similares, y bromeaba con el tiempo transcurrido desde aquel último concierto con el que este popular grupo de pop-rock catalán se despedía en 1998.

Aprovechaba también estas palabras para dar paso a Querida Milagros, otra de las canciones del extenso repertorio que han desplegado esta noche en el recinto de Marenostrum Fuengirola (Málaga).

En el escenario, Manolo García ha estado flanqueado por la otra cara del grupo, el guitarrista Quimi Portet, y ha contado con "una invitada muy especial": su hija Sara, que toca la guitarra eléctrica y a la que ha presentado al introducir 'Sara'.

Con un "no a la guerra, sí a la paz", refrendado por los aplausos del público, ha llegado el turno de Conflicto Armado. los de Barcelona han interpretado una veintena de sus temas de siempre, entre ellos, Mi patria, Aviones plateados, El loco, Mar antiguo, Cuando el mar te tenga, Soy un accidente, La piedra redonda o El que canta.

Un concierto de dos horas para el recuerdo

En el concierto de este sábado 25 de abril, en el que García y Portet se han reencontrado con sus fans y en el que han hecho un generoso repaso a tres lustros de sus éxitos musicales, ha habido tiempo para todo, incluso para bromear con lo que ha cambiado la industria musical con los móviles.

El público se ha venido arriba al oír Como un burro en la puerta del baile e Insurrección, dos piezas que han llegado ya en el tiempo de descuento, anuncio inequívoco de un final cercano.

Manolo García ha dejado claro que se siente como pez en el agua en el escenario y que por su característica voz rota no parecen haber pasado los años, al menos esa ha sido la impresión general.

El Último de la Fila en el festival Marenostrum Fuengirola | EFE / Álvaro Cabrera

Han pasado casi tres décadas desde la última vez que García y Portet se subían a un escenario como grupo y entonaban alguno de los temas que los catapultaron a lo más alto de las listas de éxitos musicales en los años 90.

Este sábado lo han vuelto a hacer y, como en sus mejores momentos, han cogido la maleta y la guitarra y se han embarcado en una esperada gira, El Último de la Fila 2026, que ha comenzado con un éxito rotundo en Málaga.

Entradas agotadas

Cuando Manolo García y Quimi Portet confirmaban la vuelta a los escenarios de El Último de La Fila, sus incondicionales se volvían locos y en apenas unas horas se agotaban las entradas para tener la oportunidad de verlos en directo, probablemente, por última vez.

En la explanada a los pies del Castillo de Sohail, con el mar Mediterráneo de fondo y la brisa fresca de una noche de primavera, más de 18.000 personas han vibrado al ritmo de este primer concierto de la gira de El Último de la Fila, que ha terminado con la popular ranchera mexicana El Rey.

"Gracias por vuestra presencia y por el cariño que nos estáis haciendo llegar. Gracias de corazón", ha dicho García al despedirse y, como solía ser habitual en sus conciertos, se ha dirigido al público con un "id y multiplicaos".

Se refería con esto, ha explicado Porte, a que animaban a sus fans a compartir sus temas y a ir aumentando, aunque no cabe duda de que le hicieron caso a razón de los que este sábado han acudido a la llamada del reencuentro.

Su regreso se ha materializado en una gira de doce conciertos en las que Manolo García y Quimi Portet pasarán por Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Santiago de Compostela, Avilés o Valencia. En algunas de ellas, tal es el caso de Barcelona, la ciudad que vio nacer y crecer musicalmente a este dúo, actuarán dos veces, el 3 y el 7 de mayo.

También harán doblete en Bilbao, donde tocarán el 30 de mayo y el 5 de junio; y en la capital del Turia, donde pondrán el punto y final a esta esperada gira de reencuentro. En A Coruña, por el contrario, sus fans se han quedado con la miel en los labios. Tras un primer anuncio que confirmaba que El Último de la Fila daría un concierto el 13 de junio en Riazor, la posibilidad de que el Deportivo tuviese que jugar en su estadio en esa fecha daba al traste con la idea y obligaba al traslado de la cita al Auditorio Monte do Gozo en Santiago.