Ceremonia inauguración Mundial de fútbol, en directo: a qué hora empieza, qué artistas actúan y el estreno de 'Dai Dai' de Shakira
¡Comienza elMundial de fútbol 2026 y lo hace con música! Antes de que arranque el partido inaugural, entre México y Sudáfrica, el Estadio Ciudad de México acoge la primera de las tres ceremonias de inauguración con numerosas estrellas, incluidas Shakira y Belinda. Sigue la celebración al minuto y no te pierdas detalle de la gran cita musical.
Todos los artistas que actuarán en la inauguración del Mundial 2026 en México
Letra en español de 'Dai Dai', la canción de Shakira y Burna Boy para el Mundial
Belinda comparte su emoción ante el estreno del Mundial 2026
La ceremonia inaugural del Mundial de fútbol 2026 que tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México a las 19:30 horas atrae las miradas no solo de los amantes de este deporte, sino de los fans de todos los artistas que actuarán durante el evento.
Una de los shows más esperados será el de Belinda, la joven artista mexicana que formará parte del elenco de protagonistas. "Jamás imaginé que ser parte de algo tan histórico!!", ha indicado la cantante en su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido su emoción ante esta oportunidad.
Cuál es la letra en español de 'Dai Dai', el himno oficial del Mundial 2026 de Shakira y Burna Boy
Shakira y Burna Boy son los responsables de Dai Dai, el himno oficial del Mundial 2026. Una canción compuesta por Shakira, Ed Sheeran, Alexander "A.C." Castillo Vasquez, Ahmed Saghir y Jon Bellion en la que mezclan italiano, español e inglés y cuyo título significa Vamos.
Una combinación musical tan universal como el propio deporte y de la que dejamos su traducción íntegra al español:
Letra en español de 'Dai Dai'
Sabías desde el día en que naciste
Que aquí en este lugar perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)
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Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos (ow)
-
Ven, sigue tu deseo
Donde hay voluntad, hay un camino
Eres el dueño de ese fuego
Nadie puede quitártelo
Sudor y sangre para escribir tu historia
Así es como abriste el camino
Estás a punto de alcanzar la gloria
Solo un paso más
-
Todos los altibajos
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en todo, has pasado por todo
Solo hazlo de nuevo
Ahora tienes que creer (creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
-
Siente, tienes todo lo que necesitas
Ahora trátalo como si lo quisieras
Justo como lo quieres
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
-
La energía es contagiosa (ya sabes)
Y nunca nos falla (no, no)
Nadie se está cansando (yo sé)
Porque tienes ese fuego (ayo)
Sueña un poco más alto
Vamos, vamos, vamos
-
Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden sostener
No podemos aferrarnos al pasado ya más (mm)
De la tierra y las lágrimas, hacemos oro
Somos más que carne y huesos
-
Todos los altibajos (altibajos)
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en todo, has pasado por todo
Solo hazlo de nuevo
Ahora tienes que creer (creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
-
Siente, tienes todo lo que necesitas
Ahora trátalo como si lo quisieras
Justo como lo quieres
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
-
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
EE. UU., Inglaterra, Alemania, Francia
Sudáfrica, España, México, Japón
Corea, Países Bajos
-
Sabías desde el día en que naciste
Aquí en este lugar perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (ow)
-
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
-
Fuente: letras.com
Así han sido los ensayos de Shakira y Burna Boy para la puesta en escena de 'Dai Dai'
Apenas quedan unas horas para que comience la ceremonia de inauguración del Mundial de fútbol 2026 y todos los espectáculos musicales diseñados para el evento.
A las 19:30 horas tendrá lugar el inicio del torneo, donde Shakira y Burna Boy presentarán en directo Dai Dai, el himno oficial del Mundial 2026.
Un estreno para el que ambos artistas se han estado preparando durante las últimas horas, perfilando todos los detalles de la puesta en escena durante los ensayos.
Quiénes actúan en la inauguración del Mundial 2026
El Mundial de fútbol 2026 arranca con su inauguración a las 19:30 horas con todo el mundo pendiente de la competición. El evento deportivo más destacado del año que, además, cuenta con un despliegue musical sin precedentes.
Como no podía ser de otra forma, el estreno en directo de Dai dai, el himno oficial del Mundial 2026 compuesto por Shakira y Burna Boy supone el colofón de estas actuaciones, aunque otros grandes artistas también formarán parte del arranque.
Tal es el caso de los mexicanos Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs o Alejandro Fernández, que cantará el himno de México, estrellas pop de la talla de J Balvin, Tyla o Danny Ocean.
A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 y dónde verlo
La ceremonia inaugural del Mundial 2026 tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México y comenzará a las 19:30 horas (horario peninsular español), una hora y media antes del primer partido del torneo que enfrentará a las selecciones de México y Sudáfrica.
A lo largo del evento se podrá disfrutar de las numerosas actuaciones musicales que se llevarán a cabo, con especial mención para el estreno de Dai dai del himno oficial del Mundial compuesto por Shakira y Burna Boy, además de otros artistas destacados como Belinda, Danny Ocean o Alejandro Fernández.
Para disfrutar de todo el espectáculo en España, RTVE, a través del canal La 1 y su web, y la plataforma DAZN conectarán en directo para ofrecer cada detalle