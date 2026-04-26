Setlist de El Último de la Fila para su gira de 2026: todas las canciones de sus conciertos
Tras casi 30 años, El Último de la Fila vuelve a los escenarios en 2026 con Manolo García y Quimi Portet, quienes han elegido un repertorio de 26 canciones.
El Último de la Fila vuelve a los escenarios en Málaga tras 30 años de ausencia
En 1998, El Último de la Fila se disolvió tras erigirse como una de las bandas más influyentes del pop rock español. Ahora, casi tres décadas después, el grupo ha vuelto de gira con un primer concierto en Málaga el 25 de abril. Hasta julio de 2026, el grupo tocará en grandes recintos de Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla o Valencia.
La idea de volver a los escenarios surgió en una sobremesa, como cuentan los músicos en una entrevista con EFE. "Últimamente nos veíamos a menudo, y surgió. ¿Por qué no hacemos unos cuantos conciertos? ¡Ah, pues muy buena idea! No recuerdo si lo dijo él o yo, y pusimos en marcha el mecanismo", explica Portet. Sin embargo, no se plantean el futuro más allá de esta gira.
Respecto al repertorio, García defiende que ha elegido un setlist "coherente" según la popularidad de las canciones. "Vamos a tocarlas de la manera que ellos esperan, no haciendo inventos o solos de media hora, sino tocarlas tal y como se compusieron y se grabaron en los 80 y los 90", asegura.
Repertorio de 'El Último de la Fila 2026'
La gira cuenta con éxitos inconfundibles de la talla de Como un burro amarrado en la puerta del baile, Insurrección, Aviones plateados o Querida Milagros. En total, el repertorio suma 26 canciones, incluyendo tres de Los Burros, una de Manolo García y una última de José Alfredo Jiménez:
- Huesos (de Los Burros)
- Conflicto armado (de Los Burros)
- Querida Milagros
- Mi patria en mis zapatos
- Sin llaves
- Aviones plateados
- El loco de la calle
- No me acostumbro
- Dios de la lluvia
- Soy un accidente
- La piedra redonda
- Mar antiguo
- Disneylandia (de Los Burros)
- Cuando el mar te tenga
- El que canta su mal espanta
- Canta por mí
- Llanto de pasión
- Lápiz y tinta
- Sara
- Lejos de las leyes de los hombres
- Dulces sueños
- Ya no danzo al son de los tambores (de Manolo García)
- Los ángeles no tienen helices
- Como un burro amarrado en la puerta del baile
- Insurrección
- El Rey (de José Alfredo Jiménez)