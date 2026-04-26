Setlist de El Último de la Fila para su gira de 2026: todas las canciones de sus conciertos

En 1998, El Último de la Fila se disolvió tras erigirse como una de las bandas más influyentes del pop rock español. Ahora, casi tres décadas después, el grupo ha vuelto de gira con un primer concierto en Málaga el 25 de abril. Hasta julio de 2026, el grupo tocará en grandes recintos de Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla o Valencia.

La idea de volver a los escenarios surgió en una sobremesa, como cuentan los músicos en una entrevista con EFE. "Últimamente nos veíamos a menudo, y surgió. ¿Por qué no hacemos unos cuantos conciertos? ¡Ah, pues muy buena idea! No recuerdo si lo dijo él o yo, y pusimos en marcha el mecanismo", explica Portet. Sin embargo, no se plantean el futuro más allá de esta gira.

Respecto al repertorio, García defiende que ha elegido un setlist "coherente" según la popularidad de las canciones. "Vamos a tocarlas de la manera que ellos esperan, no haciendo inventos o solos de media hora, sino tocarlas tal y como se compusieron y se grabaron en los 80 y los 90", asegura.

Repertorio de 'El Último de la Fila 2026'

La gira cuenta con éxitos inconfundibles de la talla de Como un burro amarrado en la puerta del baile, Insurrección, Aviones plateados o Querida Milagros. En total, el repertorio suma 26 canciones, incluyendo tres de Los Burros, una de Manolo García y una última de José Alfredo Jiménez: