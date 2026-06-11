Cuándo fue la última vez que Shakira y Belinda actuaron juntas

La música va a ser un componente protagonista en el Mundial de fútbol 2026. El torneo contará con varias actuaciones musicales de altura, desde varias inauguraciones hasta el primer show de medio tiempo en la Copa del Mundo.

Una de las protagonistas de este Mundial es Shakira, una veterana ya en ponerle voz a los himnos de la FIFA. La colombiana actuará tanto en la gran final del 19 de julio como en la inauguración de la competición desde Ciudad de México este 11 de junio. Y no lo hará sola: este día subirán al escenario también Maná, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y Belinda. Y precisamente con esta última ha ensayado la colombiana.

Si bien está anunciado que Shakira y Burna boy actuarán juntos —se estima que porque cantarán su canción Dai Dai—, la de Barranquilla ha estado ensayando con Belinda para lo que se verá en el Estadio Azteca.

Las artistas coincidieron en los preparativos, y se saludaron en el backstage. Según insiders, las dos artistas podrían subirse juntas al escenario para dar la bienvenida al Mundial de fútbol.

Así fue su única actuación sobre el escenario

Aunque Shakira y Belinda no tienen ninguna colaboración juntas, lo cierto es que no hace mucho que las dos cantaron en directo. Fue el 30 de agosto de 2025 en uno de los conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en CDMX.

Allí interpretaron juntas Día de enero, canción de la colombiana. La mexicana salió por sorpresa en el concierto de la veterana, y desde entonces se pide a gritos una colaboración entre ambas artistas.