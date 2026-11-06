La 'Universidad del perreo' tiene una nueva sede: Wisin anuncia conciertos en Madrid y Barcelona en 2027

Wisin no quiere que su público español se quede sin entradas para su Universidad del perreo , y el puertorriqueño llevará la gira a Madrid y Barcelona la próxima primavera.

Wisin está dispuesto a impartir clases de reguetón por todo el mundo tras su disco Universidad del perreo. Después de convertirse en maestro en Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos, el artista ha anunciado su llegada España en 2027.

Será el 4 en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 6 de marzo en el Movistar Arena de Madrid cuando Wisin haga un 'erasmus' con su gira. El público español podrá disfrutar así de canciones como Profesor sandunga, Hasta abajo, En alta y Pa' bailarlo así, entre muchas otras que rescatará de su carrera.

Cómo conseguir entradas para Wisin

Según detalla Ticketmaster, las entradas para los conciertos de Wisin en Barcelona y Madrid se podrán adquirir a través de una venta general.

Esta tendrá lugar a través de la ticketera a partir del martes 10 de noviembre a las 12:00 horas.

Wisin "extiende el semestre" con nuevas canciones

A las 12 canciones de Universidad del perreo, Wisin ha añadido otras cuatro pistas bajo el nombre horario extendido, siguiendo con el concepto de su nuevo álbum, y tres de ellas con grandes colaboraciones.

El artista ha estrenado así Pa' la girl con Tito el bambino, Doble U, Perreando con Dei V y Relax con Franco el gorila.

Tracklist de 'Universidad del perreo'