Vetusta Morla estrena 'Mi colección de duelos', una reflexión sobre la pérdida con homenaje a Robe y Jorge Ilegal
Vetusta Morla rellena el vacío que deja la pérdida con Mi colección de duelos, el tercer adelanto de su próximo disco que menciona a Robe y Jorge Ilegal. "El tema es un homenaje a la música y a los artistas o personas que nos han inspirado y ya no están", cuenta Guille Galván.
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Vetusta Morla acaba de estrenar Mi colección de duelos, su nueva canción que ya ha sonado en directo durante el inicio de los conciertos del grupo con su Gira de vuelta. Canciones de ida. Tras Si vuelves y Bailar en Beirut, este es el tercer adelanto del próximo álbum de estudio de la banda madrileña.
Se trata de una composición enérgica que reflexiona sobre el duelo y que sirve como homenaje a Robe Iniesta y Jorge Ilegal. "Los pañuelos parecen mirlos / Las esquelas un serial / Los walkman a media asta / Las litronas no tienen gas / Desde el día en que perdimos a Robe y Jorge Ilegal", dice una estrofa de la letra.
Arde Bogotá: "¿Cómo rellenar el vacío de los que ya no están?"
"Las culturas clásicas creían que, si se creaba un silencio repentino en una conversación, era porque el espíritu de un difunto acababa de pasar cerca. Con ese vacío se le guardaba respeto", explica Vetusta Morla en redes sociales. "'Ha pasado un ángel' es una expresión que ha llegado hasta hoy".
Y añade: "Con el tiempo vamos acumulando pérdidas de todo tipo. ¿Cómo rellenar el vacío de los que ya no están? Algunos lo hacen desde la fe, otros con el recuerdo. Nosotros tratamos de hacerlo desde las canciones. Mi colección de duelos celebra y honra todas esas pérdidas, con la esperanza puesta en lo que está por llegar".
Un antídoto y un homenaje
Mi colección de duelos sirve como antídoto frente a esa sensación de vacío y orfandad. Y un nuevo comienzo: "Tras tocar fondo y haber perdido muchos de los pilares identitarios, alguien descubre que guarda dentro todo lo necesario para crear y construir su propio camino. Las pérdidas y sus duelos también nos limpian y obligan a agarrarnos a lo esencial".
"El tema es un homenaje a la música y a los artistas o personas que nos han inspirado y ya no están. Por eso hemos querido también que el vídeo de la canción sea un guiño a todos los videoclips que recordamos, que han sido importantes para nosotros. Y honrarlos a través de niñas y niños, que son la generación que viene y que tiene que encargarse de llevar todo esto adelante en los años venideros", relata el guitarrista Guille Galván.
Para el videoclip, Vetusta Morla da un papel protagonista a la infancia para incidir en la idea del recuerdo y de la herencia. El director Arturo Calero explica que la intención ha sido "dar una nueva vida a referencias de hace más de 15 años desde una mirada actual, construyendo una pieza cuidada, precisa y honesta".
Letra completa de 'Mi colección de duelos'
Me perdí en detalles por el precio de la soledad
Quise huir de todo, empezar de cero
Ver el eclipse total
Me dañé queriendo atravesar
Mi propio cuerpo con el rayo de un flash
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También perdí las formas y los nervios
Dudando de la verdad
Confundiendo amados con trileros
Tras el truco final
Llevo más de un siglo acomodando los silencios
Viendo luces de gas
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Ha pasado un ángel por detrás
En una luz de hielo
Cuántas canciones hacen falta
Para desarmar mi colección de duelos
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He perdido altura en un momento
Y el eje meridional
Digo adiós a un reino que se apaga lento
Y no volverá
He perdido un bosque, pero guardo el semillero
He perdido un mundo, pero guardo el universo hetero
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Ha pasado un ángel por detrás
Con cada luz de hielo
Cuántas canciones hacen falta
Para descifrar tu colección de duelos
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Los pañuelos parecen mirlos
Las esquelas un serial
Los walkman a media asta
Las litronas no tienen gas
Desde el día en que perdimos a Robe y Jorge Ilegal
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Ha pasado un ángel por detrás
Con un puñal y un trébol
Cuántas razones necesitas
Para echar a andar
Cuántas canciones hacen falta
Para descifrar mi colección de duelos