Vetusta Morla estrena 'Mi colección de duelos', una reflexión sobre la pérdida con homenaje a Robe y Jorge Ilegal

Vetusta Morla acaba de estrenar Mi colección de duelos, su nueva canción que ya ha sonado en directo durante el inicio de los conciertos del grupo con su Gira de vuelta. Canciones de ida. Tras Si vuelves y Bailar en Beirut, este es el tercer adelanto del próximo álbum de estudio de la banda madrileña.

Se trata de una composición enérgica que reflexiona sobre el duelo y que sirve como homenaje a Robe Iniesta y Jorge Ilegal. "Los pañuelos parecen mirlos / Las esquelas un serial / Los walkman a media asta / Las litronas no tienen gas / Desde el día en que perdimos a Robe y Jorge Ilegal", dice una estrofa de la letra.

Arde Bogotá: "¿Cómo rellenar el vacío de los que ya no están?"

"Las culturas clásicas creían que, si se creaba un silencio repentino en una conversación, era porque el espíritu de un difunto acababa de pasar cerca. Con ese vacío se le guardaba respeto", explica Vetusta Morla en redes sociales. "'Ha pasado un ángel' es una expresión que ha llegado hasta hoy".

Y añade: "Con el tiempo vamos acumulando pérdidas de todo tipo. ¿Cómo rellenar el vacío de los que ya no están? Algunos lo hacen desde la fe, otros con el recuerdo. Nosotros tratamos de hacerlo desde las canciones. Mi colección de duelos celebra y honra todas esas pérdidas, con la esperanza puesta en lo que está por llegar".

Un antídoto y un homenaje

Mi colección de duelos sirve como antídoto frente a esa sensación de vacío y orfandad. Y un nuevo comienzo: "Tras tocar fondo y haber perdido muchos de los pilares identitarios, alguien descubre que guarda dentro todo lo necesario para crear y construir su propio camino. Las pérdidas y sus duelos también nos limpian y obligan a agarrarnos a lo esencial".

"El tema es un homenaje a la música y a los artistas o personas que nos han inspirado y ya no están. Por eso hemos querido también que el vídeo de la canción sea un guiño a todos los videoclips que recordamos, que han sido importantes para nosotros. Y honrarlos a través de niñas y niños, que son la generación que viene y que tiene que encargarse de llevar todo esto adelante en los años venideros", relata el guitarrista Guille Galván.

Para el videoclip, Vetusta Morla da un papel protagonista a la infancia para incidir en la idea del recuerdo y de la herencia. El director Arturo Calero explica que la intención ha sido "dar una nueva vida a referencias de hace más de 15 años desde una mirada actual, construyendo una pieza cuidada, precisa y honesta".

Letra completa de 'Mi colección de duelos'

Me perdí en detalles por el precio de la soledad

Quise huir de todo, empezar de cero

Ver el eclipse total

Me dañé queriendo atravesar

Mi propio cuerpo con el rayo de un flash

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También perdí las formas y los nervios

Dudando de la verdad

Confundiendo amados con trileros

Tras el truco final

Llevo más de un siglo acomodando los silencios

Viendo luces de gas

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Ha pasado un ángel por detrás

En una luz de hielo

Cuántas canciones hacen falta

Para desarmar mi colección de duelos

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He perdido altura en un momento

Y el eje meridional

Digo adiós a un reino que se apaga lento

Y no volverá

He perdido un bosque, pero guardo el semillero

He perdido un mundo, pero guardo el universo hetero

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Ha pasado un ángel por detrás

Con cada luz de hielo

Cuántas canciones hacen falta

Para descifrar tu colección de duelos

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Los pañuelos parecen mirlos

Las esquelas un serial

Los walkman a media asta

Las litronas no tienen gas

Desde el día en que perdimos a Robe y Jorge Ilegal

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Ha pasado un ángel por detrás

Con un puñal y un trébol

Cuántas razones necesitas

Para echar a andar

Cuántas canciones hacen falta

Para descifrar mi colección de duelos