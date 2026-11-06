Las novedades musicales más destacadas: Walls, Dove Cameron, Barry B y más

Como cada viernes, en Europa FM te traemos las novedades musicales para ir afrontando la bajada de las temperaturas.

Walls está decidido a abrir una nueva etapa musical en medio de su gira con Ha vuelto a llover. El talento español también tiene presencia con Barry B y su Vivir para siempre, dentro de su nuevo disco. Y, por supuesto, este viernes llega el regreso de C. Tangana con Milko Freestyle.

Al otro lado del charco Dove Cameron nos impresiona con Breaks open. ¡Y más!

'Ha vuelto a llover' -Walls

"En medio de la vorágine no hay tiempo para detenerse a pensar. Por eso, antes de seguir con el tour…", presentó Walls este single. El murciano cantó este tema en primicia desde el showcase en León de Europa FM, regalando un momentazo a su fans.

El artista parece que abre una nueva era musical con Ha vuelto a llover, un tema de puro rock que saca aún más su vena canalla. "He soñado mil veces con la rebeldía de ser buena persona, y he vuelto a despertar", reza uno de sus versos. Y el tema llega con un videoclip en el que el artista muestra su ritmo de superestrella.

'Breaks open' - Dove Cameron

Dove Cameron se abre en canal en esta canción, considerada uno de sus temas más vulnerables y emocionalmente interesantes. En ella, la artista habla de llegar al límite después de haber soportado demasiado, y descubrir que romperse también puede ser una forma de liberarse.

"No he conseguido salir ilesa de todo lo que he vivido, pero he conseguido salir", dice uno de los versos de un tema pop melódico que navega por la nostalgia, la aceptación y el renacimiento.

'Vivir para siempre' - Barry B

Llega el disco completo de Barry B FORTUNA KID, un proyecto en el que el artista pasa de sobrevivir a tu propio pasado a aprender a vivir con él. Y Vivir para siempre es uno de los temas más importantes del álbum.

En la canción, el cantante vuelca ese final feliz tras ese camino del héroe que reivindica en el disco: salir de casa, recorrer un camino desconocido, enfrentarse a las tentaciones y demonios, aprender de lo vivido y regresar transformado.

'Milko Freestyle' - C. Tangana

Media década después de publicar El Madrileño, C. Tangana ha vuelto al rap con una canción conjunta con su grupo Agorazein: Milko Freestyle. Durante poco más de dos minutos, el artista muestra su faceta más personal y sincera al reflexionar sobre su carrera, las consecuencias de la fama, su paternidad y la muerte del rapero y productor Milkman.

En este regreso tan esperado el artista habla de su propia carrera, de su reciente paternidad y de la muerte del productor Milkman (a quien dedica la canción). Todo ello en un rap sin tapujos que recupera la esencia de Antón.

'Memoria' - Leiva

Con Memoria, Leiva firma otra canción original para un proyecto audiovisual, que, en este caso, se trata de la serie Infamia, protagonizada por Susana Abaitua y bajo la dirección de Agustina Macri y Beatriz Sanchís. La historia es un thriller que cuenta la desaparición de dos niñas hace 20 años.

Memoria está compuesta y producida por Leiva, que también toca la guitarra acústica, el bajo y la guitarra eléctrica. Además, el tema cuenta con los coros de Patricia Lázaro —una cantante que ha salido de gira con Leiva— y el órgano y el piano de César Pop. La letra parece estar dirigida al personaje protagonista, la abogada Emma Cruz: "Las manos seguirán manchadas / Pero sigues con la misión / [...] / Ya he visto suficiente / Que Dios reparte suerte / Ahí fuera".