Valeria Castro comparte sus planes al acabar la gira: "En 2027 no habrá conciertos"

Después de una gran gira por España y Suramérica, Valeria Castro anuncia que 2027 lo dedicará a componer y no hará ningún concierto por un largo tiempo.

Valeria Castro continúa celebrando el éxito de su disco El cuerpo después de todo por recintos de toda España y también Suramérica. Ningún escenario se le resiste a la canaria, que se atreve con pabellones, salas y festivales.

Este verano tiene grandes citas con su público por ciudades como Valencia, Gran Canaria, Cádiz, A Coruña, Granada... Pero la artista ha adelantado su siguiente paso tras el fin de gira.

"Dicho sea que cerramos la gira en octubre y que en 2027 no habrá conciertos, que voy a estar haciendo canciones, en el estudio y viviendo", ha confesado la intérprete de Ay, Amor.

Todavía le quedan multitud de conciertos para encontrarse en directo con sus fans y demostrar su talento musical y virtuosismo sobre el escenario, pero la artista quiere darse un respiro de las tarimas por un año.

Cabe recordar que Valeria Castro decidió retirarse unos meses de los conciertos por estar lidiando con problemas de salud mental. Este 2026 volvió a lo grande, pero la artista volverá al estudio este otoño.