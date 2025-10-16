Valeria Castro comparte una canción inédita y emotiva para anunciar su retiro temporal

Valeria Castro en el concierto de los Latin Grammy en Sevilla | Fran Santiago / Getty Images para The Latin Recording Academy

Valeria Castro ha anunciado que se toma un descanso de la música para cuidar su salud mental, algo que obliga a reestructurar su agenda de conciertos hasta finales de año. "Los últimos meses no han sido fáciles para mí y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta. El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco", ha escrito.

En su publicación en redes sociales, la artista ha compartido una canción inédita para expresar cómo se siente: "Las cosas que me pasan siempre las sé nombrar primero en canciones, allá por febrero escribía esto, que hoy toma más sentido que nunca", ha añadido Valeria Castro.

Se trata de una composición a la que ha titulado globo en su versión demo. Al ritmo de una guitarra acústica, la letra habla de la vulnerabilidad, la soledad, la ansiedad y la presión social: "Que en esta piel habita un castillo de naipes / Que saben que su propio peso / Lo tira fácilmente el resto", canta en unos versos que ahora remiten a las críticas que recibió por su actuación como invitada en Operación Triunfo 2025.

Letra del adelanto de 'globo', la canción inédita de Valeria Castro

Todo lo que aspiré a ser no se merece el aire

Que deja los pulmones huecos

Que aprieta el pecho y no me quejo

-

Que en esta piel habita un castillo de naipes

Que saben que su propio peso

Lo tira fácilmente el resto

-

Quién me iba a decir a mí que en cuanto pase el tiempo

Solo se quedan unos pocos, te sientes un juguete roto

Y no me quiero arrepentir, pero es que a veces pienso

Que el cuerpo no puede con todo

Que en algún momento explota el globo