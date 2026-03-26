Valeria Castro y Carlos Ares encabezan el podio de los Premios MIN con sorpresa de Sanguijuelas del Guadiana

Los Premios MIN se han trasladado este 2026 a Córdoba para celebrar una XVIII edición en la que la reivindicación musical no podía faltar.

Lo que tampoco podía faltar en el Gran Teatro de Córdoba ha sido la música, y tras una actuación de altura de la mano de Rufus T. firefly con Marina de Repion, han salido al escenario las creadoras de contenido Masi Rodriguez y Tamara García, las presentadoras de la gala.

En esta noche del 25 de marzo los ganadores han ido recogiendo sus galardones y pronunciando sus discursos, a través de bromas y de mucha denuncia sobre el valor de su música en la industria, también en el directo. Y todo ello en un espacio que homenajean todos los géneros musicales.

Valeria Castro, en lo más alto

Al escenario se han subido grandes premiados como Valeria Castro, galardonada con el Mejor disco de música de raíz por El cuerpo después de todo. "No nos debemos a la tierra pero si le debemos mucho a la tierra", ha reivindicado la canaria.

La artista también ha recogido el premio a Mejor canción por Tiene que ser más fácil y el ansiado premio a Mejor Artista, después de un duro año al que ha sobrevivido gracias a sus seres queridos.

Los grandes reconocimientos a Carlos Ares

Tampoco no podía faltar Carlos Ares después de un lleno de éxitos, quien se ha llevado el Premio MIN a Mejor Directo, a Mejor álbum Pop y a A Álbum del año por La boca del lobo. "Este álbum ha vivido de muchas fusiones y de la libertad creativa, que es lo que debemos conservar los artistas hoy y siempre", ha compartido el artista.

La libertad creativa es lo que debemos conservar los artistas hoy y siempre"

"Fue un disco muy necesario para mí porque no sabía a lo que me iba a enfrentar. Realmente no sabía todas las cosas bonitas que me iban a venir. Se lo dedico a todas las personas que formaron parte de este disco y a las personas aquí presentes por darle este reconocimiento", ha expresado sobre La boca del lobo.

Por otro lado, algunos artistas han recibido el primer premio de sus vidas en esta gala de los Premios MIN, como Julia Martín - Maestro de Rufus T. Firefly (Mejor diseño gráfico), Gazzi (Mejor grabación de música electrónica) y Juicy Bae (Mejor grabación de músicas urbanas).

Las actuaciones de la noche

El baile y la puesta en escena de Queralt Lahoz no podía faltar en esta cita tan especial, y con su talento a dejado boquiabierto a todo el teatro. Pero quien a levantado a todos los asistentes ha sido Ruth Lorenzo con su energía y torrente de voz tan potente.

María Pellicer, Presidenta de la unión fonográfica independiente (UFI) ha dedicado unas bonitas palabras a todo el público: "Más que una gala hoy estamos celebrando muchísimas historias que han crecido el último año, historias que nacen muy pequeñitas, casi invisibles, y poco a poco encuentran su lugar, que es la música independiente. No tanto el tamaño, sino su manera de estar, encontrar su espacio".

La presidenta ha insistido en que "hay otra manera de construir" más "libre y cercana": un proyecto independiente que empieza a llenar muchas salas, pabellones y estados no deja de ser un proyecto independiente, no pierde su identidad. Sino que demuestra a lo que se puede llegar sin dejar de ser lo que uno es".

Así, Pellicer ha entregado el Premio de Honor a Ana Curra para honrar toda una trayectoria independiente.

La gala ha continuado con la fuerza de la banda Vera fauna, que se ha comido el escenario. Y çantamarta ha reivindicado la diversidad con una gran orquesta en el Gran Teatro de Córdoba.

Sanguijuelas del Guadiana, premiados y actuación de cierre

Sanguijuelas del Guadiana partía como uno de los protagonistas de la XVIII edición de los Premios MIN, y el grupo se ha alzado como Mejor artista emergente este 2026.

Ellos han sido los encargados de cerrar la gala con su exitosa canción Revolá, que ha levantado con una gran despedida a todo el teatro.

Con esta gala, los Premios MIN vuelven a poner en valor la música independiente a través de unos galardones que da un merecido espacio a un gran ámbito de la industria.