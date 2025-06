Los vídeos virales del primer concierto de Melody después de Eurovisión

Te interesa

Melody está de vuelta. La artista de Dos Hermanas ha retomado Esa Diva Tour dos semanas después de la final de Eurovisión y este sábado se ha subido de nuevo al escenario en Antequera (Málaga).

La cantante ha sido protagonista del mayor concierto de la historia de la Feria de Primavera y ha llenado la cita de momentos virales. Porque Melody lo dio todo en una noche a la que llegó 'con ganas de marcha', como dijo nada más empezar cuando también advirtió: 'No me voy a ir de aquí hasta dejarme los cinco sentidos'.

Fueron alrededor de dos horas de concierto con distintos cambios de vestuario; el cameo de su padre Lorenzo Ruiz, que se subió para cantar a dúo con su hija, y pullas a quienes critican Esa Diva, la canción con la que quedó de 24 en la cita de Basilea.

'Hablar es muy fácil, pero nunca sabemos lo que hay detrás de cada persona. Esta canción no busca dividir ni herir, sino unir', dijo en uno de los momentos más virales de la noche en la que no faltó la peineta del Benidorm Fest.

Emoción al cantar 'Esa Diva'

Escuchar a Melody cantando Esa Diva fue uno de los momentos más emocionantes de su regreso a los escenarios, incluso para la cantante que tuvo que contener las lágrimas al escuchar al público de Antequera coreando su tema.

Pullas a quienes critican 'Esa Diva'

Melody contuvo el llanto pero no ocultó sus sentimientos. La sevillana se dirigió a las voces más críticas y dijo que 'hablar es muy fácil, pero nunca sabemos lo que hay detrás de cada persona'. 'Esta canción está hecha no para desunir, criticar o dañar, sino para unir”, apuntó la artista asegurando que ha vivido “días muy duros” en los que ha recibido numerosas críticas de gente que ni siquiera la conoce.

'Tal vez no se entendió lo que quería transmitir, pero mi intención fue llevar un mensaje de esperanza', apuntó la cantante insistiendo en la idea que no ha dejado de repetir estas semanas tras su paso por Eurovisión: 'Me encanta el arte y me encanta la música. Soy muy sentía y no siempre se me entiende... pero ¿quién soy yo para querer que se me entienda?'.

'El Baile del Gorila' 24 años después

'Yo sigo siendo la misma de cuando empecé', apuntó también Melody que viajó al pasado durante el concierto. Melody cantó su exitoso El Baile del Gorila, la canción que la hizo famosa en 2001, con la ropa de Eurovisión. Sin duda, un momento que nunca hubiésemos imaginado.

Y también 'De pata negra'

La otra canción que tampoco faltó en esta cita fue De pata negra, el segundo gran éxito de Melody que lo dio todo en este viaje al pasado.

Como una peonza y con helicóptero

Aunque para momentos virales el que protagonizó cuando hizo su famoso helicóptero. La cantante hizo la versión extendida del también conocido como molinillo que vino precedido por una especie de peonza humana.

Antes de coger su pelo en una coleta y hacer girar la cabeza con urgencia, la cantante dio vueltas y vueltas sobre sí misma demostrando que es una auténtica rumbera.

Tuvo que parar el concierto

A todo esto hay que sumar que Melody tuvo que parar el concierto porque una persona del público se desvaneció. 'Cuando esto esté controlado se sigue y no pasa nada. Cuando la chica esté ahí, con los médicos entonces ya seguimos', dijo la cantante narrando desde el escenario lo que estaba pasando en la pista.

Y un artista invitado

Por último, Melody contó con un artista invitado en este primer concierto postEurovisión. Su padre, el cantante Lorenzo Ruiz, se subió al escenario para cantar con su hija y mostrarle todo su apoyo.

'Son los años, la lucha la constancia y el amor. Así que, señores, muchas gracias por querer tanto a Melody. Os lo agradezco de corazón', dijo antes de empezar a cantar Loco de Enrique Iglesias.