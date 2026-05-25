Viva Suecia homenajea a José Alfredo Jiménez en México y se atreve con 'En el último trago'

Viva Suecia volvió a México este fin de semana para llevar Hecho en Tiempos de Paz Tour al Lunario del Auditorio Nacional de CDMX.

Los de Murcia brillaron en una noche en la que los éxitos de su último disco se unieron a sus grandes hits y también al gran José Alfredo Jiménez.

Rafa Val quiso rendir homenaje al famoso cantautor mexicano e hizo suya la canción En el último trago, un himno reinterpretado por artistas de la talla de Chavela Vargas, Los Rodríguez, Víctor Manuel o Leiva.

"Antes de que probáramos el primer taco, pozole, de que viniéramos y todo lo que pasara en nuestra vida, por muchas razones ya estábamos enamorados de México. La primera se llama José Alfredo", dijo el vocalista a sus seguidores que, nada más escuchar los acordes del tema, levantaron sus bebidas para brindar con los españoles.

Fue una noche para celebrar México y, en las vísperas del Mundial, Jess Fabric no dudó en levantar la bufanda tricolor con la leyenda México en letras blancas para mostrar su apoyo en la competición al equipo nacional.

La entrega por parte de la banda fue máxima y el agotamiento, directamente promocional. "México, ya aterrizamos en España… Cansados, sí, pero con el alma llena, el culo echando fuego, el corazón en llamas y una cruda tremenda… ", escribieron Rafa, Jess, Alberto y Fernando en sus redes sociales al regresar a casa tras la aventura.

"Ha sido nuestra novena visita (o décima, yo que sé) y su país no deja de sorprendernos y engancharnos cada vez más. Es cansado, está lejos, ha crecido eso del miedo a volar, el jet lag es cada vez peor y más duradero… Pero qué adictivo. Todo se pasa cuando alguien te trata con tanto cariño, con tantísimo amor y respeto… Está claro, y en este caso mucho más, que los lugares y las experiencias, las hacen las personas. Amamos como son y estamos convencidos de que no merecemos tanto. Prometemos volver muy pronto", apunta el texto, que acompañan de una galería de 20 fotos.

"Cansados, sí, pero con el alma llena, el culo echando fuego, el corazón en llamas y una cruda tremenda"

Viva Suecia termina la publicación con palabras de agradecimiento a sus fans y a su equipo. "Y por supuesto, una vez más, a la crew que hace que esto funcione, sea en España o a 10.000 kilómetros de distancia", señala la banda que tendrá diez días de descanso antes de retomar el domingo 7 de junio en Sevilla la gira Hecho en tiempos de paz, con Europa FM como radio oficial.

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