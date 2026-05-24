Así fue el segundo concierto de Bad Bunny en Barcelona: Bryant Myers como invitado, el grito de Ibai y Piqué con Clara Chía

Bad Bunny ha vuelto a celebrar su aclamado espectáculo de reguetón y salsa en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Este sábado 23 de mayo, el puertorriqueño ha repetido el show del día anterior como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Por supuesto, cada concierto ha sido único e irrepetible, y en esta segunda fecha el artista ha vuelto a sorprender a los 59.000 espectadores con un repertorio lleno de éxitos y un nuevo invitado.

Bryant Myers, invitado sorpresa de la noche

Después de presentar a Bad Gyal en el primer concierto, esta vez Bad Bunny ha sorprendido con el puertorriqueño Bryant Myers. El artista de reguetón y trap latino ha llegado al escenario para interpretar tres canciones, entre ellas el tema exclusivo de la noche: Triste. También han cantado SEDA y Pa' ti.

El grito de Ibai Llanos: "¡Acho, PR es otra cosa!"

Desde La Casita, El streamer español Ibai Llanos ha sorprendido con su inconfundible voz al gritar "¡Acho, PR es otra cosa!". Se trata de una frase popularizada por Bad Bunny que sirve como inicio de la canción VOY A LLeVARTE PA PR.

Ya es habitual escuchar estas palabras por parte de un famoso distinto en cada concierto del puertorriqueño. De hecho, durante su residencia en el Coliseo de San Juan, una de las celebridades que protagonizó este momento fue Penélope Cruz.

Gerard Piqué y Clara Chía entre el público

Los famosos siempre destacan entre el público de un concierto. En la primera noche de Bad Bunny en Barcelona, Lamine Yamal llamó la atención desde La Casita junto a su novia Inés García y otros futbolistas como Gavi, Pau Cubarsí o Dani Olmo.

En este segundo espectáculo ha ocurrido lo propio con otras dos celebridades: Gerard Piqué y Clara Chía. El periodista Javi Hoyos confirmó la presencia de la pareja entre el público a través de redes sociales: "Van pasando los años y esta relación sigue adelante, está consolidadísima", comenta en su vídeo.

Según Vanity Fair, las actrices Úrsula Corberó y Priscilla Delgado también han estado presentes en La Casita, una estructura en el centro de la pista que está inspirada en el típico hogar puertorriqueño.

Con este show, Bad Bunny se despide de Barcelona antes de actuar diez noches en el Metropolitano de Madrid durante los meses de mayo y junio.