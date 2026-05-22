La La Love You, nuevo artista en Local de Ensayo Europa FM

¡Junio empieza a lo grande! El jueves 4 Local de Ensayo Europa FM vuelve a abrir sus puertas para recibir nada menos que a La La Love You.

Los madrileños visitan nuestra ya mítica sala para hacernos vibrar con su música y contarnos todos los detalles de su disco ¿Por qué me miráis así?, disponible a partir del viernes 29 de mayo.

No faltarán tampoco los detalles de LaLaTour2026, su última gira que echa el cierre el 22 de mayo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, ni los secretos del backstage y de la sala de ensayo.

¿Cómo preparan David, Roberto, Mía y Óscar los conciertos de La La Love You? ¿Qué canción no puede faltar en su setlist? ¿Se plantean recuperar alguna de sus inicios para sus próximos shows? ¿Y qué tal si se animan a hacerlo en nuestro local?

¡Aquí puede pasar de todo! Lo saben quienes han pasado alguna vez por la exclusiva sala en la que Antonio Orozco nos cantó la nana que compuso a su hija Antonella, Leire Martínez nos regaló una versión a violín de Muñeca de trapo y Pablo Alborán adelantó en exclusiva el repertorio de su gira.

También es un lugar para versiones. Dani Martín se atrevió con una canción de Los Rodríguez y otra de Los Ronaldos, Nil Moliner cantó a Morat y La Oreja de Van Gogh y Marlena se atrevió con Pereza.

¿Con qué sorprenderá La La Love You? El jueves 4 de junio un exclusivo grupo de oyentes de Europa FM podrá vivirlo en directo y si tú quieres formar parte solo tienes que activar los altavoces de tu radio y seguir atentamente las redes de Europa FM. El lunes 25 de mayo arranca el concurso para conseguir invitaciones para unirte a la fiesta. ¡No te lo pierdas! La diversión está asegurada.