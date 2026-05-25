Entradas concierto Estopa en Valencia: a qué hora empieza la venta, dónde comprarlas y cuánto cuestan

Después del buen sabor de boca que nos dejó la Gira 25 Aniversario de Estopa, estábamos deseando que llegase una nueva oportunidad de disfrutar de los hermanos Muñoz en directo.

¡Ese momento ha llegado! Los de Cornellá han confirmado que darán un único concierto en 2026 y será el sábado 28 de noviembre en el Roig Arena de Valencia.

Los intérpretes de Mañana clara vuelven a la ciudad del Turia más de un año después de arrasar en el Festival Zevra de Cullera (Valencia), donde dieron su último show hasta la fecha.

Ahora regresan para darlo todo en un concierto muy especial para el que se podrán comprar entradas a partir de este lunes 25 de mayo. ¿Quieres verlos en directo? ¡Apunta!

A qué hora salen las entradas y dónde comprarlas

Las entradas para este concierto salen este lunes 25 de mayo a las 10:00 horas, aunque la sala de espera abre a las 09:45 horas.

Los tickets podrán comprarse a través de tres canales

¿Cuánto cuestan las entradas de Estopa?

Cada persona puede comprar un. Los menores de 14 años solo podrán acceder acompañados de padre, madre, tutor/a legal o adulto responsable autorizado con entrada en mismo sector.

Los precios de las entradas del concierto de Estopa se salen de lo habitual pues la más cara cuesta menos de 50 euros. Live Nation publica las tres opciones disponibles:

Pista general - 39,50 euros

PL1 Grada - 45,50 euros

PL2 Grada - 34 euros

Estos costes incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables, aunque Ticketmaster aplica un cargo de 2 euros por compra.

Pate del dinero recaudado en la venta de entradas tendrá un fin benéfico e irá destinado a una de estas cinco entidades sin ánimo de lucro: la Asociación Española contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo, Betania y la Fundación Integra.

Mafalda Cardenal, artista invitada

El espectáculo cuenta con Mafalda Cardenal como artista invitada.

La cantante, una de las voces jóvenes más reconocidas del pop español gracias a canciones como tu fan, en mi balcón, si tiene que ser será o vete a la luna, llegará al Roig Arena tras arrasar con la gira MIS NOTAS DE VOZ TOUR y conquistar al público de Ciudad de México cantando A la primera persona junto a Alejandro Sanz.