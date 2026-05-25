Shakira reflexiona sobre las residencias de conciertos y da las claves de la suya en Madrid: "Será mi show más grande en España"

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Shakira está cosechando grandes éxitos y continúa en lo más alto después de 30 años de carrera, y este 2026 quedará marcado para siempre para ella en el calendario.

La colombiana atraviesa una gran época profesional, en la que su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha hecho historia, con un macroconcierto en Copacabana de más de dos millones de asistentes . Ahora la artista estrena Dai Dai, el himno oficial de la FIFA para el Mundial de fútbol 2026, lo que vuelve a ponerla en el foco de la competición deportiva por tercera vez.

Todo ello forma una carrera magistral rematada por la reciente victoria judicial que ha conseguido la artista frente a Hacienda. Y en medio de todo este éxito la cantante conecta con algunos medios europeos —entre ellos Europa FM— para compartir sus impresiones sobre sus proyectos, desvelar algunos detalles de lo que está por venir y reflexionar sobre su destacada carrera.

El primer show de la final del Mundial con 'Dai Dai'

El 19 de julio Shakira vuelve a tener una cita de lo más especial, con la que hará histórica en la unión de la música y el deporte: actuará en el primer espectáculo de medio tiempo de la final de un Mundial de fútbol, al puro estilo de la Super Bowl. "Es un honor actuar con BTS y Madonna e interpretar Dai Dai, creo que esta final va ser más especial que ninguna en la historia".

Sin desvelar muchos detalles sobre el show en sí, ya conocemos que junto a ella bailarán niños de Ghetto Kids Foundation porque, para la artista, el espectáculo servirá para compartir un mensaje claro: la importancia en la educación de los niños para que alcancen sus metas. "Debemos crear muchas oportunidades para todos los niños del mundo, que merecen una educación de calidad para alcanzar sus sueños", comparte la colombiana, que defiende también la unión de todas las culturas para este propósito.

Esta es su tercera canción para un Mundial del fútbol y, a estas alturas, Shakira tiene claro cuáles son los ingredientes para crear un hit futbolero: "Un beat potente para bailar también y una energía elevada, además de un potente mensaje, pero sobre todo el elemento de la novedad".

La artista también ha confesado que a la FIFA le encantó la canción cuando se la presentaron y ha contado el placer que fue para ella trabajar junto a Burna Boy: "Siempre quise hacer algo con él, es la voz reina del afrobeat".

"Todo campeón empieza como un niño que no se rindió pese a las adversidades"

De hecho, Shakira está muy orgullosa del mensaje de Dai Dai, una canción que es mucho más que una banda sonora deportiva. "Esta canción es más que una canción de Mundial, su mensaje es que los sueños son muy grandes y es un honor mencionar a leyendas del fútbol. Todo campeón empieza como un niño que no se rindió pese a las adversidades", señala la artista que ha contado con numerosos futbolistas para el videoclip, entre ellos Messi, Rodri o Mbappé.

"Ya sabía como hacer una canción matadora, y solo lo navegué"

"Ya sabía cómo hacer una canción matadora, y solo lo navegué", ha contado sobre cómo creó Dai Dai con su experiencia en cantar himnos.

Para Shakira es "extraño" estar ahora en un momento tan dulce de su trayectoria porque, pese a llevar tantas décadas en la industria, siente que acaba de empezar. "Disfruto de crear canciones, de bailar, de producirlas... Quizás más que en el pasado", expone la cantante, que asegura que disfruta mucho de su trabajo a la vez que de ser madre.

De 'Waka Waka' a 'Dai Dai', con una historia personal en paralelo

Y precisamente de ser madre ha hablado ante los medios, cuando ha contado lo que significa Waka Waka para ella, que a parte de ser siempre una inspiración en sus himnos para los mundiales, lo fue también para su vida privada. "Gracias a la canción conocí al padre de mis hijos y tuve dos hijos maravillosos, que son los dos soles de mi vida. Son wakababies".

"Gracias a 'Waka Waka' tuve a mis 'wakababies'"

De hecho, ha revelado con qué equipo van Milan y Sasha en el Mundial 2026: "Llevan la camiseta colombiana cuando juega Colombia y llevarán la española cuando juegue España".

Cuando creó Waka Waka, todo era muy diferente. "Cuando llegó la canción, la atmosfera era distinta. Hoy estamos muy divididos y fraccionados, y es necesario que la gente se vuelva a reunir", ha reflexionado, insistiendo en que es necesario encontrar una "causa común", y ha vuelto a poner el foco en el poder de los niños para lograrlo.

¿Ve Shakira las residencias de conciertos como el futuro?

Estos años estamos viviendo cómo artistas como Céline Dion en París, Bad Bunny primero en Puerto Rico y ahora en Madrid y la propia Shakira también en Madrid apuestan por dar una gran cantidad de conciertos localizados en un solo lugar.

"Lo que permiten las residencias es presentar grandes shows que solo son posibles en este formato, porque son a gran escala, y creo que estas residencia podrían ser una parte importante de la industria", reflexiona.

Las claves de sus conciertos en Madrid

En su caso, la intérprete de Amarillo tiene claro lo que llevará al escenario del Estadio Shakira en Madrid: "Voy a hacer 12 conciertos, y me da la oportunidad de presentar mi show en la forma más grande posible. Probablemente sea mi show más grande en España y es una forma de mostrarme ante mis fans europeos"

"Lo voy a dar todo en los conciertos, habrá nuevas ideas, añadida al concierto, artistas invitados... Tiraré la casa por la ventana", ha desvelado la colombiana.

Dai Dai será una de las canciones nuevas del setlist de sus conciertos en Madrid, pero también habrá "nueva música, invitados especiales y arreglos nuevos en las canciones". Decidió Madrid como sede "porque es una de las mejores ciudades europeas". Y detalla que llegó a anunciar hasta 12 conciertos gracias a la alta demanda.