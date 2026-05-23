Setlist del concierto de Bad Bunny en Barcelona: todas las canciones de la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'
Bad Bunny por fin ha vuelto a España siete años después de su último concierto. Este viernes 22 de mayo, el puertorriqueño ha actuado en el Estadi Olímpic de Barcelona con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, cuyo repertorio cuenta con 32 canciones que volverán a sonar este sábado en el mismo recinto.
Segundo concierto de Bad Bunny en Barcelona: cómo llegar, horario y accesos
Bad Bunny celebra este sábado 23 de mayo su segundo concierto en Barcelona tras reunir a 59.000 personas en el Estadi Olímpic Lluís Companys el viernes 22. Con este primer espectáculo en España, el puertorriqueño ha presentado el repertorio de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour con algunas sorpresas.
El primer show ha contado con Bad Gyal como artista invitada, quien ha interpretado Yo perreo sola y Da Me, el éxito de su último disco que ha cantado ella sola. A este momentazo hay que sumarle la sorpresa de La santa, la colaboración de Bad Bunny y Daddy Yankee de 2020 que el puertorriqueño ha elegido como canción exclusiva del viernes.
¿Con qué invitado sorprenderá el artista este sábado? ¿Qué tema sonará en exclusiva? ¿Aparecerá Rosalía? ¿Será verdad que Quevedo se una al tour? Para resolver estas dudas, aún hay que esperar a que el espectáculo comience este 23 de mayo a las 20:00.
Orden de canciones del 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'
Este fue el repertorio de Bad Bunny para su primer concierto en Barcelona del viernes 22 de mayo:
Escenario principal
- LA MuDANZA
- Callaita
- Bamboleo
- PIToRRO DE COCO
- WELTiTA (con Chuwi)
- TURiSTA
- BAILE INoLVIDABLE
- NUEVAYoL
La Casita
- VeLDÁ
- Tití me preguntó
- Neverita
- Si veo a tu mamá
- VOY A LLeVARTE PA PR
- Me porto bonito
- No me conoce
- Bichiyal
- Yo perreo sola
- Safaera
- Tú no metes cabra
- Diles
- MÓNACO
- La santa (canción exclusiva)
- CAFé CON RON
- Ábreme paso
Escenario principal
- Ojitos lindos
- La canción
- KLOuFRENS
- Moscow Mule
- DÁKITI
- Yonaguni
- El apagón
- DtMF
- EoO