Setlist del concierto de Bad Bunny en Barcelona: todas las canciones de la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'

Bad Bunny celebra este sábado 23 de mayo su segundo concierto en Barcelona tras reunir a 59.000 personas en el Estadi Olímpic Lluís Companys el viernes 22. Con este primer espectáculo en España, el puertorriqueño ha presentado el repertorio de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour con algunas sorpresas.

El primer show ha contado con Bad Gyal como artista invitada, quien ha interpretado Yo perreo sola y Da Me, el éxito de su último disco que ha cantado ella sola. A este momentazo hay que sumarle la sorpresa de La santa, la colaboración de Bad Bunny y Daddy Yankee de 2020 que el puertorriqueño ha elegido como canción exclusiva del viernes.

¿Con qué invitado sorprenderá el artista este sábado? ¿Qué tema sonará en exclusiva? ¿Aparecerá Rosalía? ¿Será verdad que Quevedo se una al tour? Para resolver estas dudas, aún hay que esperar a que el espectáculo comience este 23 de mayo a las 20:00.

Orden de canciones del 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'

Este fue el repertorio de Bad Bunny para su primer concierto en Barcelona del viernes 22 de mayo:

Escenario principal

LA MuDANZA

Callaita

Bamboleo

PIToRRO DE COCO

WELTiTA (con Chuwi)

(con Chuwi) TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

La Casita

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No me conoce

Bichiyal

Yo perreo sola

Safaera

Tú no metes cabra

Diles

MÓNACO

La santa (canción exclusiva)

(canción exclusiva) CAFé CON RON

Ábreme paso

Escenario principal