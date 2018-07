Vuelve Avril Lavigne con nueva canción y videoclip: 'Fly'

Pocos días después de estrenar el single, Avril Lavigne ha lanzado el videoclip que acompña su nueva canción: Fly. Con él, la cantante canadiense nos muestra su faceta más solidaria, ya que los beneficios que le reporte la canción irán destinados al apoyo de las Olimpiadas Especiales 2015, que se llevarán a cabo del 25 de julio al 2 de agosto en Los Angeles.

El tema fue compuesto hace ya tiempo por ella misma junto Chad Kroeger y David Hodges, aunque ha sido ahora el mejor momento para publicarla, según la cantante. Se trata de un baladón muy bonito como los que a veces nos ha regalado Avril Lavigne, en referencia a When You're Gone o Keep Holding On, aunque lejos del estilo que la hizo famosa.

En el videoclip aparecen mayoritáriamente imágenes de deportistas de las Olimpiadas Especiales combinadas con planos de Avril cantando el tema con su característico micrófono rosa.

Así pues, Avril Lavigne vuelve a las andadas después de un parón causado por la enfermedad de Lyme que, tal y como ella explicó, le pudo suponer la muerte. Esperemos que su recuperación nos traiga piezas como su nuevo single, porque la cantante está trabajando en su sexto álbum, que podría salir a la luz durante este año.