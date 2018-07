Avril Lavigne habla de su enfermedad: "Pensé que me estaba muriendo"

Según publica en exclusiva la revista People, Lavinge ha pasado cinco meses luchando con la enfermedad. "Sentía como si no pudiera respirar, no pudiera hablar y no pudiera moverme", ha explicado la cantante antes de añadir: "Pensé que estaba muriendo".



Esta patología es una enfermedad infecciosa transmitida por las garrapatas y que impedía a la intérprete de Complicated hacer una vida normal. "Apenas podía comer y cuando íbamos a la piscina tenía que irme y tumbarme en la cama. Mis amigas me preguntaban '¿Qué te pasa?' Y yo no lo sabía", ha revelado.

"Había momentos en los que no podía ducharme en toda una semana porque apenas podía levantarme", ha añadido.

Lavigne ha estado recuperándose en su casa de Ontario (Canadá). Allí se desplaza su madre cuando su esposo Chad Kroeger debe ausentarse para cumplir con la gira de su grupo Nickelback.



Pese a la enfermedad, Avril Lavigne se ha mantenido en contacto con sus fans a través de las redes sociales. Fue precisamente en un mensaje privado en Twitter a un seguidor donde reveló que no se encontraba bien. "Los mensajes y vídeos deseando mi recuperación que me han enviado me han emocionado profundamente", ha señalado la cantante, que asegura que está "un 80 por ciento mejor".

Tras su convalecencia afronta el futuro de manera diferente: "Ha sido una llamada a despertar. A partir de ahora solo quiero disfrutar de la vida", ha asegurado. Respecto al futuro musical, Lavigne tiene previsto lanzar su nuevo single Fly este mismo mes, tal y como informa la citada revista.