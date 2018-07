Will.i.am anuncia el regreso de The Black Eyed Peas

The Black Eyed Peas regresan. De hecho, sabíamos que el parón que tomaba la banda californiana era temporal, para afrontar los proyectos en paralelo de Will.i.am y el embarazo de Fergie. Eso es lo que ha dado a entender Will.i.am en su cuenta de Twitter cuando un seguidor preguntaba si la banda todavía existía.

En el tweet, Will.i.am le respondía que la banda todavía seguía existiendo y que estaban preparándose para ser 'algo más grande', pero todavía no existe ningún detalle sobre qué están preparando y cuándo lo podremos ver.

The black eyed peas @bep are still a thing...and more importantly we are preparing to be an even bigger thing...@Pompanopete