Nothing But The Beat, la película documental de David Guetta

David Guetta presenta una película documental de larga duración que ofrece a sus fans una visión única y exclusiva de su vida, su carrera y su meteórico ascenso desde su etapa de DJ underground de música house hasta su condición actual como uno de los DJ y productores más cotizados del mundo. La película Nothing but the beat incluye entrevistas en profundidad con algunos de los artistas más destacados de la actualidad, entre los que figuran will.i.am (The Black Eyed Peas), Kelly Rowland, Snoop Dogg, Ludacris, Taio Cruz y Usher. También cuenta con opiniones y declaraciones de auténticas leyendas de la música como Norman Cook (conocido como Fatboy Slim), Lauren Garnier, David Morales, Pete Tong y algunos de los talentos más prometedores con los que Guetta ha trabajado para su próximo álbum y a quienes ha ayudado a crecer y madurar como Afrojack, Aviccii y Nervo. 2ManyDJs, Flo Rida o James Blunt son otros artistas que aparecen en el documental.

El documental presenta una crónica del surgimiento de la música house desde los clubes underground hasta los más prestigiosos escenarios, incluyendo escenas grabadas entre bastidores que nunca se han reproducido con anterioridad. Nothing but the beat es la prueba viviente de alguien que ha logrado hacer realidad su sueño: trabajar sin descanso y de forma apasionada en aquello que ambicionaba. Guetta recuerda: "Mi profesora llamó a mis padres porque estaba realmente preocupada por mí, y yo dije: 'Pero si no hay ningún problema. Yo quiero ser DJ.' La profesora respondió: ‘¿Pero qué dices? ¿Crees que con eso vas a poder ganarte la vida?". La profesora no sabía que con 43 años llegarían a pagarle 120.000 euros por sesión. Nothing But the Beat se estrenará juntamente con el esperado álbum de Guetta del mismo nombre.

¿Dónde acaba David Guetta y empieza el mito?