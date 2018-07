Paul McCartney le apuntó la dirección de The Beatles, la fan hizo unas fotos y ahora las ha vendido por 7.650 euros

De hecho fué el propio Paul McCartney el que escribio la carta que puede verse en esta imagen donde se incluye la dirección de entonces de The Beatles. Ahora tú también podrás saberlas.

Al parecer Sue Barker, una vecina de Reading (localidad a las afueras de Londres) con 15 años decidió presentarse en la casa de The Beatles a hacerles una visita. Este hecho se ha conocido en medio del 40 aniversario de grabación de Let it be, de The Beatles.

Según ha explicado Baker este afán de encontrarlos empezó cuando vió una fotografía de la casa de Paul McCartney en una revista. "Cuando encontré la casa, llamé al timbre y él bajó a abrirla puerta. Conversó con nosotras. Yo me quedé muy impresionada", comenta Sue Barker.

Las instantáneas muestran a John, Rigo y George en sus casas y en sus jardines con sus comañeras y sus hijos. Por tanto, las poses son convencionales, se muetran en actitud cómoda y relajada.

¿Quién sabe si algún día puedes ser tú Sue Barker? ¿Te imaginas que ese cantante que tanto te gusta te abriera la puerta? Núnca hay que dejar de soñar, la música es vida. Esta noticia está dedicada a aquellos que hacen los artistas: los fans.

Hablando de Paul McCartney, el cantante ha confesado que le encantaría proponer unas canciones para la segunda temporada de la serie Glee.