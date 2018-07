Ahorra mucho dinero con estos 8 productos de belleza de Mercadona que arrasan entre las influencers

Vale, hoy solo vamos a hablar de productos cosméticos, pero todos sabemos que en Mercadona se pueden encontrar auténticas delicias gastronómicas a muy buen precio: el hummus, el guacamole, los helados de corazón de chocolate...

Sin embargo, en cuanto a belleza y productos cosméticos, Mercadona se lleva el premio de oro de las marcas blancas. Cremas facilaes, hidratantes para todo tipo de pieles... y todo por un precio más que razonable. Eso sí, si quieres conocer cuáles son esas "joyas de la corona" de Mercadona, atento a estas 8 recomendariones que nos traen desde Diario Sur.

1. Maquillaje Fijo & Cubriente

Además de dar un tono de color a la piel, el maquillaje Fijo & Cubriente de Deliplus tiene protección SPF 25 y todo por solo 5,50 euros. Es un 'must have' para imprevistos y viajes. ¿Lo malo? Que solo tiene cuatro variedades de color y que no cuenta con dosificador.

2. Stick antirrozaduras

El stick antirrozaduras para los pies de Mercadona funciona. Así lo cuentan las bloggers de moda. Por solo 2,50 euros, el producto crea una película que protege al pie y evita que se hagan rozaduras. Su formato stick hace que sea muy práctico para los apuros y para llevarlo en el bolso.

3. Máscara de pestañas Maxi Volumen de Deliplus

Por solo 3,65 euros puedes conseguir una máscara de pestañas igual de efectiva que cualquiera de una marca aleatoria. Las pestañas quedan fijas, espesas y con volumen, algo que resalta la mirada.

4. Champú para cabello blanco y platino de Deliplus

Cada vez son más las mujeres (y hombres) que se atreven con la decoloración del cabello y el tinte blanco. Por este motivo, Deliplus ha lanzado un champú especial para estos cabellos teñidos que solo cuesta 2 euros. Además, ayuda a que el color de las mechas perdure durante más tiempo.

5. Reductor instantáneo de bolsas y ojeras Beauté Mediterránea

Tiene un precio de 5 euros y todas las influencers lo comparan con una crema reductora que se vende en farmacias y que cuesta 30 euros. Viene en forma de ampolla y camufla, pero no elimina, las bolsas y ojeras.

6. Crema revitalizante antiedad Sisbela

La misma crema, con los mismos principios activos y hecha en la misma fábrica pero con distinto nombre y una gran diferencia en su precio. Mientras Mercadona comercializa este producto bajo el nombre de Sisbela a 5 euros; en perfumerías y centros de estética se hace llamar Revitalizing de Alain y su precio oscila entre los 60 y 80 euros.

7. Agua perfumada Hippos

Es uno de los productos más nuevos del Mercadona y lo recomiendan sobre todo las mamás blogueras, que lo utilizan para perfumar a sus bebés. Cuesta 1, 25 euros.

8. Crema hidratante Oliva de Deliplus

En cuanto a hidratantes de Mercadona, esta es la más solicitada y la mejor valorada. Cada bote cuesta 1, 65 euros, pero con el pack de dos cada uno sale por un euro.