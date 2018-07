La cerveza es más efectiva para el dolor de cabeza que el Paracetamol

Uno estudio científico de la universidad londinense de Greenwich afirma que un par de cervezas , pueden ayudar a calmar el dolor mejor que un analgésico, ya que una pequeña presencia de alcohol en sangre reduce la percepción del dolor. ¡Y si no que se lo digan a los dentistas del siglo XVIII!

El alcohol que contienen un par de cervezas ayuda a sobrellevar mejor el dolor que el Paracetamol, así de rotunda es la conclusión de un estudio de la Universidad de Greenwich llevado a cabo con más de 400 personas.

Según publica el medio The Journal of Pain, las personas que han tomado cerveza ven cómo su dolor se llega a reducir hasta en una cuarta parte. Sin embargo, el estudio no ha sido capaz de determinar si esto se debe a la relajación o bien a que el alcohol interfiere en la percepción cerebral.

No obstante, los responsables del estudio advierten de que si la cantidad de cerveza tomada es excesiva, no servirá de nada, ya que producirá dolor de estómago, de cabeza... Además, insisten en que el alcohol, a largo plazo, puede tener tener consecuencias nocivas.