Los artistas como clave del éxito de campañas publicitarias 

Te interesa Creatividad a voces

¿Por qué Cupra eligió a Rosalía para su campaña?

Xavi Mauri, el director artístico de ‘Cupra x Rosalía’, se ha pasado por ‘Creatividad a voces’, la serie de videopodcast de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona ESDESIGN y Europa FM, y nos ha dejado de piedra al explicarnos que no fue la propia marca, Cupra, quién pidió que Rosalía fuese la protagonista de su campaña. En realidad, lo que pasó es que la empresa acudió a la agencia &Rosàs porque querían hacer una campaña global y buscar un ‘claim’ o palabra que definiese lo que es Cupra. “Es verdad que fue un poco diferente el punto de este proyecto”, cuenta Xavi Mauri. Lo que hizo que fuese distinto a otras campañas fue que la marca les pidió una cosa y él y su equipo les acabaron proponiendo una completamente diferente, ya que se dieron cuenta de que encerrar una marca podía resultar ser algo “como muy tramposo”, añade Mauri.

Quisieron romper con el concepto de marca de coches y por eso se plantearon una pregunta: “¿Alguien de aquí pero que tenga una aspiración global, que intenta romper con lo que está haciendo constantemente, se reinventa...? Y nos salió Rosalía”. A raíz de pensar en todas las palabras que podrían definir a la marca y asociarlas con Rosalía llegaron a la idea de reinterpretar el abecedario que la artista presenta en la canción ‘Abcdefg’ de su último álbum ‘Motomami’.

Vamos, que desde la empresa les pidieron una palabra y ellos le propusieron un abecedario entero asociado a una de las artistas del momento. Xavi admite que “nadie nos había pedido Rosalía, pero nos resolvía esta necesidad que era: vamos a jugar a la indefinición de Cupra” y a pesar de ser todo lo contrario a lo que les habían pedido “les encantó”.

Diferencias entre los abecedarios

La canción original de Rosalía desglosa el abecedario que utiliza la artista en su álbum Motomami, estas son las palabras que eligió la artista para el tema:

A de alfa, altura, alien

B de bandida

C de coqueta

D de dinamita

E de expensiva, emperatriz, enigma, enterada

F de Flux Æon

G de guapa

H de hondura

I de inteligencia artificial

J de jineta M de Motomami

N de ni se te ocurra ni pensarlo

O de orquídea

P de patrona

Q de qué reinona

R de Racineta, Racineta, rango, Racineta, rango

S de sata

T de titánica

U de ultrasonidos

V de vendetta

W de Willie Colón, de Winter Fall también

X de te despejo la X en un momento

Y de yenes, de yantas

Z de zarzamora o de zapatea'o, o de zorra también

Para la campaña de Cupra quisieron hacer un ‘remake’ de ese abecedario y la cosa quedó así:

A de adrenalina

B de boiler, born

C de Captain

D de design

E de electric

F de formentor, de flashforward

G de go, go, go

H de héroe

I de impulso

J de jet lag

K de keep working

L de love it or hate it

M de meta hype

N de new era

O de obsesión

P de performance

Q de qué cute

R de raval y de Rosalía

S de si no lo entienden ya lo entenderán

T de terramar, de tavascan

U de unstoppable

V de veloz

W de wow

X de xtreme

Y de yu

Z de zig zag

¿Cómo es trabajar con Rosalía?

Xavi Mauri explica en el vídepodcast ‘Creatividad a voces’ que cuando le enviaron la propuesta a la propia Rosalía “le gustó” y que solo “cambió una o dos palabras porque le parecía que no encajaban”. Admite que trabajaron más con su equipo que con la propia artista, pero el Head of Art de la campaña admite que fue un trabajo "muy guay” porque al final su objetivo era jugar con el imaginario de Rosalía y unir los universos de Cupra y de Motomami. “El trabajo es divertido, es gustoso”, dice Xavi, ya que tuvieron que aunar colores, tipografías, materiales... pero acaba reflexionando que fue “más trabajar con lo que es Rosalía que no con Rosalía en sí”.

Los efectos de la IA en publicidad

Al igual que en el mundo de la música, la llegada de la Inteligencia Artificial está revolucionando el panorama del diseño y de la publicidad. Xavi Mauri ha hecho algunas pruebas en &Rosàs: “la estamos empezando a utilizar porque ayuda en muchas cosas, sobre todo en dirección de arte ayuda mucho a visualizar las cosas”, explica. Pero no es oro todo lo que reluce... Mauri confiesa que “yo tengo un amor odio, porque tengo un poco el efecto fuego artificial, porque me fascina cuando no espero nada de ella” pero de repente te das cuentas de que “seguimos necesitando gente” y de que “siempre hará falta la persona que tiene que decidir”.

Xavi vaticina que en un futuro la IA se utilizará mucho más, pero ahora mismo considera que la fascinación se mezcla con la sensación de “todavía no está”.

‘Creatividad a voces’, el videopodcast de ESDESIGN y Europa FM

¿Quieres estar al día de las últimas novedades en el mundo del diseño? Pues no te pierdas ‘Creatividad a voces’, una serie de videopodcast de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona ESDESIGN y Europa FM en los que podrás escuchar a la crème de la crème del sector compartiendo sus experiencias y confidencias.