La actriz de Harry Potter que se ha pasado a Only Fans: "Es un fetiche"

Gracias a su personaje como Lavender Brown en Harry Potter, Jessie Cave pasó de ser una joven prometedora actriz de teatro a una estrella en ascenso.

Apareció en las últimas tres entregas de la saga del niño que sobrevivió y después del pelotazo junto a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Ruppert Grint se sumó a varios episodios de series como Black Mirror.

Ahora, a sus 37 años, promociona su canal de Only Fans en el podcast que ella misma protagoniza: Before We Break Up Again con Brown.

Lavender Brown en Harry Potter | Warner Bros

"Voy a lanzar un Only Fans, pero no es sexual, es un fetiche. Y un fetiche no es necesariamente sexual", contaba antes de desvelar que el gran protagonista de su canal será su pelo. En su cuenta de Instagram lo ha promocionado con un vídeo en el que le explica a su compañero de comedia Alfie Brown que existe una fijación por ver a mujeres y hombres atusándose el pelo.

Cuando Brown pregunta si "a la gente le gusta de manera sexual", Cave razona que "es un fetiche, creo. Espero", dice mientras divide su melena, extremadamente lisa, en secciones.

En su blog de Substrack, la actriz ha explicado que detrás de esta nueva faceta se esconden problemas de deudas económicas. Además, profundiza entre la idealización infantil que se hizo de ella a raíz de su papel en Harry Potter y su realidad actual. "Un año. Lo intentaré durante un año. ¿Mi objetivo? Poner la casa a salvo, cubrir el papel pintado con arsénico y plomo, construir un techo nuevo, etc. ¿Mi objetivo? Salir de deudas. ¿Mi objetivo? ¿Empoderarme? ¿Demostrar a quienes en el pasado me han juzgado mal que no soy tan dulce? Dedicar tiempo a algo en lo que nunca antes invertí: el amor propio", escribe.

"¿Cosplay? ¿Mis años de convenciones de Harry Potter fueron en realidad investigación?", bromea sobre esta doble viada que arranca ahora, antes de asegurar que se siente "como si estuviera haciendo algo travieso, algo un poco jodido. Me gusta eso. Romper el libro de reglas de las buenas actrices".