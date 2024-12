Alaska se pronuncia sobre su bisexualidad en su nuevo documental: "He tenido relaciones con chicas y con chicos"

Alaska se constituye como una de las artistas referentes dentro del panorama musical en España. Fue todo un icono de la denominada Movida Madrileña. No obstante, lejos de su lado musical, la artista de A quién le importa se ha mostrado sin reparos a la hora de hablar de ciertos temas como la política, dando a conocer cuál es su ideología, o su propia sexualidad.

Con motivo del documental Alaska Revelada, que se estrenó el pasado 15 de diciembre de la mano de Movistar +, la intérprete de Ni Tú Ni Nadiese pronunció sobre su orientación sexual. “Yo entendí que era bisexual”, comenzó diciendo.

“He tenido relaciones con chicas y he tenido relaciones con chicos. Lo de las chicas es mucho más físico.Con los chicos hay una implicación emocional que nunca he sentido hacia una chica, pero no puedo dejar de decir que cuando veo una chica que me gusta, me gusta mucho”, ha detallado.

Además, Alaska ha dejado caer su inclinación por los chicos en el plano romántico: “Con los chicos no solo he tenido relaciones, he tenido amores y es diferente”.

Alaska y las otras ocasiones en las que se ha hablado sobre su bisexualidad

No obstante, esta no es la primera vez que la cantante se pronuncia sobre su bisexualidad. En El Hormiguero donde se expresó sin reparos. “Con 12 años ves a David Bowie y entiendes que es una amplitud de miras increíble”, comentó la artista. “Con 12 años, como comprenderás, no sabía ni lo que me gustaba. Me han gustado los chicos siempre, pero pensé ‘si a estos chicos que me gusta tanto hablan de bisexualidad será que es posible’, entonces te abres una ventana de posibilidad que con el tiempo y la vida confirmas” le decía a Pablo Motos en el programa.

“Es verdad que lo de las chicas es una cosa un poco estética, que me gustan, que me parecen monísimas y que cuando alguna vez he estado con alguna me ha parecido maravilloso, pero, yo me enamoro de los chicos. Mis relaciones son con hombres” explicaba.

No obstante, Alaska se ha mostrado reivindicativa con respecto a su propia sexualidad. Fue en una entrevista para Shangay cuando señaló que hay “un problema con la bisexualidad”. “Lo he dicho siempre, y es que nadie nos cree”, afirmó. “Es una opción que se llama bisexualidad y quiere decir que te pueden gustar tanto los hombres, como las mujeres. Y existe, doy fe”, sentenció.