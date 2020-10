Desmontando mitos: Las mujeres no pierden el interés en el sexo a medida que se hacen mayores

La Dra. Holly Thomas, profesora asistente de medicina en la Universidad de Pittsburgh, ha elaborado un estudio en el que han participado 3.200 mujeres durante un periodo de 15 años para comprobar si las mujeres pierden el interés sexual con la edad, y que factores externos pueden llevarnos a creer este mito.

"Aproximadamente una cuarta parte de las mujeres consideran que el sexo es muy importante, independientemente de su edad", explicó la doctora durante una conferencia virtual en la reunión anual de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, inaugurada a finales de septiembre.

El estudio incide en la importancia de tener una buena comunicación con la pareja: "Si las mujeres pueden hablar con su pareja y asegurarse de tener relaciones sexuales satisfactorias y placenteras para ellas, es más probable que lo califiquen como algo muy importante a medida que envejecen", asegura Thomas.

¿POR QUÉ EXISTE ESTE MITO?

Parece ser que la gran cantidad de estudios que se han realizado al respecto anteriormente no se extendían en el tiempo, si no en una etapa concreta en la vida de la mujer.

Es decir, se comparaba el interés sexual en un momento concreto de una edad con otro momento concreto años más tarde, pero no se analizaba la trayectoria. Si solo nos quedamos con la evolución de momentos estáticos vemos que la tendencia es perder el deseo sexual. Pero si analizamos la trayectoria, como en este nuevo estudio, vemos que se trata de un camino en el que se van produciendo altos y bajos niveles de interés sexual.

Pareja en la cama / iStock

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN EL DESEO SEXUAL DE LAS MUJERES?

Los expertos explican que hay una serie de factores emocionales, físicos y psicológicos que pueden afectar la forma en que una mujer ve el sexo.

- Problemas de salud: Tanto hormonales debido a los cambios de la menopausia y la caída de estrógenos; como físicos debidos a la artritis y otras dolencias fruto de la edad que podrían dificultar tener relaciones sexuales satisfactorias.

- Problemas emocionales: A medida que nos vamos haciendo mayores suelen incrementarse las preocupaciones y el estrés, afectando a nuestro apetito sexual. Por eso muchos estudios demuestran que mujeres con un nivel educativo alto que le proporciona mayores ingresos y menos estrés, valoran más el sexo que mujeres que pertenecen a niveles económicos más bajos.

- Problemas de pareja: Con el paso del tiempo las parejas pueden perder la comunicación y no sentirse tan conectados con el otro, por lo que el deseo sexual también disminuye. Por eso es primordial tener una buena comunicación con la pareja para poder exponer cómo quieren que sean sus relaciones sexuales a lo largo de los años.

- Factores sociales: Las costumbres sociales también condicionan la importancia que se le puede dar al sexo en la mediana edad y la tercera edad. Así como las mujeres afroamericanas continúan dándole mucha importancia al sexo a lo largo del tiempo, las mujeres asiáticas coinciden en la pérdida del interés.

Una pareja en la cama / Pexels

CONCLUSIONES

La pérdida de interés y deseo sexual en las mujeres a medida que se van haciendo mayores no es algo "natural", si no que viene condicionado por factores externos que hacen que no tengan ese espacio mental para pensar en el sexo y en sus beneficios.

Una buena comunicación con la pareja, buscar espacios para liberar el estrés y reconectar con el propio cuerpo y tener una educación sexual adecuada, son claves para poder seguir disfrutando del sexo a cualquier edad.