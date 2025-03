Almudena Cid, sobre quedarse embarazada y crear su propia familia: "Siempre lo he planteado"

Almudena Cid (44 años) se encuentra en un gran momento de su vida, tanto a nivel personal como profesional. En su reciente visita a Pasapalabra, la exdeportista olímpica habló sobre el documental que está creando sobre su experiencia en la gimnasia rítmica y sobre su retirada. "Represento la gimnasta del cambio, de las cosas del cambio. Tras la mía, me he preocupado mucho por la retirada. Tengo una asociación donde acogemos a deportistas para que piensen y pongan en palabras la retirada", contó a Roberto Brasero.

A nivel personal, Almudena Cid mantiene una relación con el exfutbolista Gerardo García Berodia (43) tras su mediática separación de Christian Gálvez (44), quien se convirtió en padre de su primer hijo el 22 de diciembre de 2023 junto a la periodista Patricia Pardo (41), con la que se casó en julio de 2022 de forma secreta.

Cid, durante su asistencia a la VII edición del evento Elle Women's Day el pasado 8 de marzo, habló ante el micrófono de Europa Press sobre la posibilidad de crear su propia familia: "Siempre lo he planteado, siempre me lo he planteado", dijo. Y añadió: "No lo sé, ya no quiero hablar de mi vida personal".

A pesar de su reticencia a desvelar detalles de su intimidad, Almudena Cid explicó que se encuentra en un gran momento vital: "Estoy bien, tranquila, superbién. Yendo mucho a Vitoria también a ver a mis padres, que antes no iba tanto, a ver a mi sobrinito. Estoy como en un momento bastante tranquilo. Recuperando una faceta familiar que antes no tenía por mi carrera, que es una de las cosas más bonitas que te planta la vida. Darte cuenta de aquello que igual estabas descuidando por equis y de repente el placer de estar junto a la familia es maravilloso".

La relación entre Almudena Cid y Christian Gálvez

Almudena Cid mantuvo una relación durante más de diez años con el presentador Christian Gálvez. Ambos se conocieron en 2007 en el concurso Pasapalabra, y su conexión fue inmediata. La pareja inició un noviazgo que duraría tres años, hasta que se casaron en 2010 con una boda en Torrelodones (Madrid) a la que asistieron personalidades como Paz Padilla, Camela o Máximo Huerta.

Durante su matrimonio, la pareja no tuvo hijos, y precisamente este parece haber sido la razón principal del fin su matrimonio (además de que se acabara el amor). En noviembre de 2021, anunciaron su separación. En varias entrevistas, Christian Gálvez contó su deseo de ser padre, un sueño que no logró cumplir durante su matrimonio con Cid, puesto que ella parecía que no quería ser madre. Poco después, en 2023, el presentador tuvo un hijo con la periodista Patricia Pardo llamado Luca.