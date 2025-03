Khloé Kardashian asegura que su motivación para hacer deporte es "tener sexo"

A sus 40 años, Khloé Kardashian es uno de los rostros más reconocidos de Estados Unidos por la influencia conseguida por su familia. Nacida en Los Ángeles, es una empresaria y modelo que suma más de 300 millones de seguidores en Instagram, erigiéndose como el décimo perfil más popular en la plataforma a nivel global.

Una de las actividades de la influencer consiste en presentar su propio pódcast, Khloé in Wonder Land, donde recientemente Khloé Kardashian ha desvelado cuál es su motivación para hacer deporte. Lo ha contado durante una conversación con la abogada estadounidense Laura Wasser, también conocida como The Disso Queen.

Durante su charla desenfadada, Khloé Kardashian desvela que el verdadero motivo por el que entrena casi a diario: "Mira, hago ejercicio para tener sexo. Pienso: 'Alguien va a ver esto desnudo algún día', y tiene que verse bien", cuenta con sinceridad.

En sus redes sociales, Khloé Kardashian publica a menudo vídeos o imágenes con contenido deportivo. ¿Y en qué consiste su rutina de ejercicios? Según contó su entrenador personal Joel Bouraima para Poosh en 2022, la estadounidense entrena de lunes a viernes desde el gimnasio de su propia casa.

"No importa a qué hora empecemos a entrenar. Khloé siempre llega al gimnasio 30 minutos antes para estirar y calentar", explicó Bouraima. En cuanto a su rutina de deporte, esta varía cada día, aunque entre los ejercicios más habituales figuran el salto a la comba, las sentadillas, la plancha, las zancadas o las flexiones.