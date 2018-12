La Navidad, el mejor momento para tener sexo

Finalizamos 2018 con una mala noticia en cuanto a la población española. Y es que la natalidad en nuestro país ha alcanzado este año mínimos históricos: Entre enero y junio de este año solo han nacido 179.794 bebés, la cifra más baja de toda la serie histórica que comenzó a elaborarse en 1941, y casi un 6 % menos que los que nacieron un año antes.

Pero afortunadamente nos encontramos al inicio de la Navidad, la época idónea para tener sexo. Y no lo decimos porque sí. Basándonos en los datos de la natalidad, septiembre es el mes en el que más nacimientos se producen, justo 9 meses después de estas fiestas.

Factores como el estrés provocado por el trabajo, la crisis económica o diferentes vivencias que nos producen tristeza hacen que baje nuestro deseo sexual. En cambio, en Navidad disfrutamos de unos días de vacaciones, aumenta nuestra vida social y nos desinhibimos en reuniones y fiestas; todo ello favorable a que estemos más perceptivos para el sexo.

Además hay 6 situaciones en las que aumenta la probabilidad de terminar "entre las sábanas".

- LAS CENAS DE EMPRESA: Para todos aquellos que no tienen pareja, las cenas de empresa son una gran ocasión para entablar vínculos más cercanos con aquellos compañeros con los que no tenemos ocasión de relacionarnos durante nuestra jornada laboral. Y no solo pueden producirse encuentros sexuales puntuales, son muchos casos en los que surge una relación estable en este tipo de eventos.

- REGALAR JUGUETES SEXUALES: Un buen regalo para incrementar el deseo en la pareja son los juguetes sexuales. Ya que por la curiosidad de probarlos aumenta el deseo sexual.

- ALIMENTOS AFRODISÍACOS: En las comidas y cenas navideñas utilizamos alimentos más variados que en nuestra dieta habitual. El marisco, las almendras, la miel o la canela tienen propiedades que aumentan la libido y por tanto el deseo sexual.

- DÍAS FESTIVOS: Además de los días festivos, las empresas suelen añadir en estas fechas unos días de vacaciones extras para sus empleados. No madrugar y disponer de más tiempo libre hace que estemos más predispuestos a tener sexo.

- EL ALCOHOL: Nos guste o no, el acohol es un desinhibidor que hace que tengamos menos vergüenza frente al sexo. Aunque hay que tener cuidado, ya que si nos pasamos con las copas en nuestras fiestas navideñas puede producirnos el efecto contrario y dificultarnos las relaciones sexuales.

- NOS VEMOS MÁS GUAPOS: Como en todas las celebraciones especiales, dedicamos más tiempo a cuidar nuestra imagen. El vernos más atractivos hace que nos sintamos más seguros de nosotros mismos y por tanto, estemos más abiertos a tener encuentros sexuales.

Y eso no es todo, tener sexo conlleva unos beneficios que en estas fechas te va a venir fenomenal:

- ALIVIA EL ESTRÉS: Las reuniones familiares o las compras de última hora pueden provocarnos cierto estrés que podemos canalizar mediante el sexo.

- MEJORA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO: Las hormonas liberadas durante el sexo desarrollan más anticuerpos que ayudan a prevenir los típicos resfriados de invierno.