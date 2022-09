Tommy Lee, batería de Mötley Crüe, se une a OnlyFans: "Vamos a compartirlo todo con el mundo"

!Bienvenido Tommy Lee¡ El batería de Mötley Crüe ha anunciado que se ha unido a OnlyFans después de no compartir la política de Instagram sobre los desnudos.

El artista se ha convertido en la última celebridad que se pasa a esta polémica plataforma que se basa mayoritariamente en pornografía y desnudos explícitos.

Los motivos por los que Tommy Lee se pasa a OnlyFans

Lo ha anunciado durante un concierto en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde ha comenzado explicando el motivo de esta decisión: "En caso de que estén viviendo debajo de una piedra, últimamente he tenido algunos problemas".

Este mensaje hacía referencia a un nude que compartió en Instagram hace meses y que Instagram lo terminó borrando debido a su política alrededor de estas imágenes.

"Quiero ver en qué tipo de problemas nos podemos meter esta noche. Estamos en el jodido Las Vegas, ¿verdad?", ha insistido Tommy. "Y creo que deberíamos disipar esa maldita mierda de ‘Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas’. Al diablo con eso. Vamos a compartirlo todo con el mundo", ha añadido.

Tommy Lee enseña el culo durante un concierto

Y ha hecho referencia a lo que opina de la política de Instagram: "Te mostré mi pene. Lo quitaron de internet. No más pollas, no más tetas. Lo que he hecho es ir a un lugar donde puedes ser jodidamente libre. Y puedes mostrarle a cualquiera lo que quieras, y ellos no no lo quitan".

Tras eso, se ha bajado los pantalones y ha mostrado el culo, donde tenía pintada la palabra 'OnlyFans'.

Con esto, se suma a otros artistas como Bella Thorne o Cardi B, quien también tienen perfil en OnlyFans.