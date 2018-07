El truco para arreglar chanclas que te salvará de un apuro

Las chanclas siempre se rompen por el mismo sitio. El trozo de plástico que hay junto al dedo gordo se desengancha y las sandalias quedan inservibles. O no... hay un truco que circula por internet que es infalible para repararlas.

Seguro que alguna vez has ido caminando tranquilamente por la playa o por la calle y de repente una de tus chanclas decide que no quiere seguir contigo y se rompe. Así, sin previo aviso. "¿Y ahora qué?", te preguntas. "¿Cómo voy a ir descalz@?, ¿será mejor seguir con ella puesta aunque no sea capaz de dar un paso detrás de otro?".

La rotura de chanclas es uno de los disgustos más comunes del verano. Sin embargo, existe un truco infalible que puede salvarte de este problema. Eso sí, solo funciona con las chanclas de plástico.

Para arreglarlas solo necesitas la ayuda de un mechero. Deberás coger el trozo de plástico que queda suelto al lado del dedo gordo y volverlo a meter por su agujero. Luego quema el extremo y con la ayuda del mechero haz un tope para evitar que vuelva a salirse. ¡Voilà! En tres minutos, chanclas listas para utilizar.

via GIPHY

via GIPHY