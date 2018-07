'Hacia lo salvaje', 12 nuevas canciones autoproducidas por Amaral previsto para mediados de septiembre

"Un sonido más crujiente" en el que las guitarras suben a un plano superior y suenan más altas, así han descrito Eva Amaral y Juan Aguirre, los componentes del dúo Amaral, las novedades de su nuevo disco, Hacia lo salvaje, que saldrá en septiembre, en paralelo con el inicio de su nueva gira. A una semana de terminar la grabación, que se ha llevado a cabo en Madrid junto a Juan de Dios Martín, y de partir a Nueva York para el proceso final de mezclas, los zaragozanos han querido compartir con los medios un par de temas nuevos, en los que -en líneas generales- mantienen ese "folk un poco electrificado que suena a pop", como lo ha descrito Aguirre.



"Es como caminar sobre la Antártida, sobre el hielo deslumbrante bajo el sol", reza uno de los versos de Antártida, una de las nuevas canciones, que es además el nombre del sello discográfico recién creado por el dúo, para "manejar" todo lo que rodea a su música "de una manera más global".



"Hace bastante tiempo que teníamos esta idea", cuenta Eva Amaral, quien ha comentado que hacía mucho que se autogestionaban y que, una vez expiró la licencia y el contrato de distribución que mantenían con EMI, confiaron en que podrían hacer ese trabajo sin el respaldo de una gran compañía. De momento, Antártida se limitará a editar los lanzamientos de Amaral, porque, según opinan, "para entrar en otras bandas, hay que ser muy valientes y necesitamos más experiencia".



Sobre el nuevo sonido que impregnará su sexto disco de estudio, la cantante -que incitó el aumento de la distorsión- ha indicado que "la energía de las canciones están más basadas en las guitarras que en trabajos anteriores, con un sonido más crujiente".



Antes de estrenar disco participarán en el Big Festival de Biarritz (Francia) el 20 de julio, en el Sonorama de Aranda de Duero (Burgos) el 14 de agosto y, por último, en Figueres (Girona), el 2 y 3 de septiembre dentro del ciclo Salvador Dalí Canta. Sobre la gira, Aguirre ha comentado que, aunque en algunas ciudades tocarán en grandes espacios, su intención de primeras es acercarse al público en recintos más pequeños, con conciertos "lo más austeros" posible en cuanto a iluminación y fuegos de artificio, pero tirando la casa por la ventana en equipos de sonido, "que van a peinar a la gente a raya".

Amaral a Rubalcaba: 'Amigo, no me toques los huevos'

"Amigo, no me toques los huevos", le ha dicho hoy Juan Aguirre al vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien el pasado mes de marzo utilizó el título de su canción Sin ti no soy nada para responder al diputado del Partido Popular Ignacio Gil Lázaro.El músico ha recriminado este tipo de comportamientos por parte de la clase política y ha lamentado que "el poder" se apropie así de su tema: "Las canciones son de todos", ha dicho."Dedícate a resolver los problemas y no a hacer chanzas", ha añadido molesto el guitarrista, quien ha criticado ante los periodistas el comportamiento de "una gente a la que estamos pagando muy bien" y que se dedica "a hacer peleas escolares en el Congreso".

Amaral volverá así al primer plano de la actualidad, después de unos días en los que su clásico Revolución ha puesto banda sonora a la "indignación manifiesta" en las calles de España. Los músicos han descartado pese a ello que en su nuevo trabajo haya letras más políticas.



"No somos políticos, porque no nos vamos a alinear con ningún partido. No lo hemos hecho nunca y no lo haremos", ha advertido Eva Amaral, quien ha indicado que, en todo caso, la esencia del 15-M podría quedar plasmada en su disco como "un sentimiento de ilusión, de que se puede -ha dicho- cambiar el sistema, de que no sea siempre la misma mierda hasta que me muera".

FECHAS CONFIRMADAS:

20 julio - Biarritz (Francia)

14 agosto - Aranda de Duero (Burgos)

2 y 3 septiembre - Figueres (Girona)

6 octubre - Zaragoza

14 obtubre - Granollers (Barcelona)

15 octubre - Sant Cugat (Barcelona)

20 octubre - Pamplona

23 octubre - Narón (A Coruña)

24 octubre - Orense

28 octubre - Cádiz

29 octubre - Málaga

5 noviembre - Bilbao

12 y 13 noviembre - San Sebastián

18 noviembre - Salamanca

26 noviembre - Murcia

1 diciembre - Las Palmas

2 diciembre - Arrecife (Lanzarote)

3 diciembre - Tenerife

9 diciembre - Almería

27 diciembre - Madrid

29 diciembre - Barcelona

20 enero - Sevilla

Próximas fechas por confirmar: Albacete, Andorra, Córdoba, Gijón, Granada, Huesca, Logroño, Palma de Mallorca, Torrevieja, Valencia, Valladolid...