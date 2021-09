10 series nominadas al Emmy que tienes que ver aunque no se lleven el premio // Europa FM

La entrega de los Premios Emmy 2021 tendrá lugar esta madrugada y son muchas las series que apuntan a llevarse el galardón. ¿Quieres conocer las series nominadas al Emmy que no te puedes perder aunque no se lleven el premio? Pues sigue leyendo.

Los premios Emmy, que entregan los galardones más importantes de la televisión, vuelven un año más y nos traen, sin duda alguna, las mejores series de este 2021. Ganar uno certifica el éxito absoluto de la serie, pues grandes y exitosas entregas como Juegos de Tronos, Breaking Bad, Mad Men o Los Soprano son algunas de las que más premios tienen.

Sin embargo, aunque muchas cintas están nominadas este año, solo una podrá llevarse la preciada estatuilla en las categorías de 'Mejor serie de comedia', 'Mejor serie de drama' y 'Mejor miniserie'. Eso sí, que una no se lleve el premio no quiere decir que sea peor o que, por ello, debas dejarla de lado respecto a las ganadoras.

1. Ted Lasso - Comedia

Ted Lasso es una de las favoritas para alzarse con el galardón dentro de la categoría de comedia. La serie, protagonizada por Jason Sudeikis, cuenta ya con dos temporadas y es una de las favoritas de la audiencia.

De hecho, son muchos son los espectadores que se han enganchado a la historia de este simpático entrenador, contratado para dirigir a un equipo de fútbol profesional en Inglaterra.

2. El método Kominsky - Comedia

Aunque es de las menos conocidas en su categoría, El método Kominsky es una de esas series que no te puedes perder. Tratar la vejez y la muerte desde un punto de vista humorístico no es fácil, pero Netflix lo ha conseguido con la historia de este actor casi retirado y su querido representante.

El reparto de actores es exquisito, contando con algunos nombres muy destacados, y la química entre los protagonistas, Sandy (Michael Douglas) y Norman (Alan Arkin), te enganchará a esta entrega.

3. Cobra Kai - Comedia

A modo de spin off de The Karate Kid, Cobra Kai se ha coronado como una de las mejores series de comedia de 2021. Pocos daban un duro por ella, pero lo cierto es que sus cuatro temporadas son desternillantes y evocan, en tono humorístico, la película que hace 35 años conquistaba los corazones de muchos niños.

Todo sucede cuando Johnny Lawrence abre un nuevo dojo, Cobra Kai, reavivando su conocida rivalidad con un exitoso Daniel LaRusso, vencedor de la batalla que les enfrenta en la primera película.

4. Gambito de dama - Miniserie

Si todavía no has visto Gambito de dama, es que has estado muy desconectado de las series este 2021. La entrega gira en torno al mundo del ajedrez y, en tan solo siete capítulos, ha conseguido que muchas personas vuelvan a obsesionarse con este célebre deporte.

La dotada protagonista, interpretada por una espectacular Anya Taylor-Joy –también aspira a llevarse el galardón a mejor actriz–, nos conduce alrededor de la práctica de este juego y también nos habla de los excesos, las drogas y el alcohol y denuncia el machismo que existe dentro del mundo del ajedrez.

5. Mare of Easttown - Miniserie

Si te gustan las series de crímenes, desapariciones y asesinatos, probablemente Mare of Easttown es la tuya. Al frente de esta tétrica entrega tenemos a Kate Winslet en el que es, sin duda alguna, uno de los mejores papeles de su larga y galardonada carrera como actriz. Un 'must' en estos premios Emmy y una de las favoritas para llevarse el galardón de 'Mejor miniserie'.

Dejando a un lado esa belleza y delicadeza que la ha caracterizado siempre, la intérprete de Titanic se pone en la piel de Mare, una detective de un pequeño pueblo que investiga un asesinato mientras trata de lidiar con sus propios problemas familiares.

6. Podría destruirte - Miniserie

Podría destruirte también se ha proclamado como una de las mejores series de la temporada. Menos reconocida que sus competidoras, lo cierto es que la serie de la BBC no se queda atrás en cuanto a la calidad y crudeza del relato. Además, Michaela Coel, protagonista y también directora de la entrega, realiza una actuación muy emotiva que te emocionará con toda seguridad.

En 12 capítulos, la serie cuenta la historia de Arabella, una joven escritora que, tras ser agredida sexualmente en un club nocturno, cambia de vida y reevalúa todo aquello que la rodea, contado con un mirada desgarradora de las víctimas de los abusos sexuales.

7. The Crown - Drama

Se ha convertido en una de las series más aclamadas de los últimos tiempos, pero The Crown quiere seguir llevándose galardones. Poco más se puede decir sobre la historia de la familia real británica que ha enganchado a los más curiosos.

En esta entrega de la historia, los espectadores han podido disfrutar de la princesa Diana, con una sensacional Emma Corrin, y también de Olivia Coleman como Isabel II y de Gillian Anderson como Margaret Thatcher. La Reina seguirá intentando batir récords en este nueva edición de los premios Emmy, pero, si aún no le has dado una oportunidad, ¿a qué esperas para empezarla?

8. This is us - Drama

This is us, otra de las series más aclamadas de los últimos años, vuelve a estar nominada a los premios Emmy. Después de cinco temporadas, la familia Pearson sigue enganchándonos con sus emotivas historias que recorren diferentes generaciones.

Por si no tienes ni idea del argumento de esta serie, solo tienes que saber que gira en torno al nacimiento de tres bebés mellizos que te sorprenderán gratamente.

9. Pose - Drama

Para los más LGTBI, la serie Pose se ha convertido en un referente cultural absoluto. Ambientada en los años 80, esta serie te cuenta los orígenes del movimiento LGTB y de la cultura underground de Nueva York hasta llegar al estallido del SIDA.

Una serie para emocionarse y para reírse, con unas actrices muy carismáticas y con un excepcional Billy Porter, que podría conseguir su segundo Emmy si gana esta noche el galardón a Mejor actor protagonista.

10. The Boys - Drama

Parece que el mundo de los superhéroes empieza a saturar también las series de televisión, pero lo cierto es que no se puede prejuzgar una serie como The Boys solo por la portada.

El abuso de poder y la mercantilización del ser humano son los temas centrales de esta serie de Amazon Prime Video que te conquistará si le das una oportunidad.