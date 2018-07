El actor Jonah Hill reaparece irreconocible tras su impresionante bajada de peso

Sus fans han podido verle paseando por Nueva York con un aspecto muy distinto al que nos tenía acostumbrados, y es que Jonah ha dejado de lado las camisas anchas para marcar pectoral con camisetas de tirantes y una barbita sexy.

¿Se tratará de un cambio de registro del actor? Lo que está claro es que ahora podremos verle interpretar algunos personajes vetados por la prejuiciosa industria de Hollywood a los actores de no lucen lo que ellos consideran la “talla correcta”.

Jonah hill is weight loss goals.. bruuuh 😵 pic.twitter.com/KSDMwRGYMt

Sea como fuere, es un cambio saludable y radical que muchos han aplaudido, y las fotos rápidamente se han vuelto virales. Hace meses que veníamos advirtiendo el cambio y Jonah lo atribuye a su compañero Channing Tatum. ¡Bravo, Jonah! ¿Se pondrá igual Juanma Romero haciendo el #retoEuropaFM? 😉

My motivation for weight loss is skinny Jonah Hill. pic.twitter.com/8PJA2lGbgb