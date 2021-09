La actriz Cristina Medina anuncia que tiene cáncer de mama

La actriz Cristina Medina, conocida por su papel de Nines Chacón en La que se avecina, ha sorprendido a las redes sociales con un importante y duro anuncio. A través de un vídeo en su cuenta de Instagram, la sevillana ha revelado que padece cáncer de mama.

Ella misma ha informado de que, de momento, el tratamiento tiene un buen pronóstico: "Quiero hablaros de algo circunstancial en mi vida. Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente".

Pide más ayudas económicas para los enfermos de cáncer

Medina también ha querido aprovechar el anuncio para reivindicar las necesidades de los enfermos de cáncer y, a su vez, pedir más ayudas. "Quiero aprovechar esta oportunidad para explicar un par de cosas que solo lo pueden entender lo que lo están pasando y los que los acompañan. Yo tengo la fortuna de sentirme muy querida, pero hay una cosa... No son suficientes las ayudas que da el Estado", ha asegurado.

"Son muchísimos los efectos secundarios que se padecen, no solamente la calvicie. El cuerpo, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel, todo...", ha explicado, añadiendo que, aunque ella tiene los recursos necesarios para continuar sin problema con su tratamiento, muchos otros no están en la misma situación. "No solo me gustaría que el Gobierno hiciera poco a poco acopio de esto porque hay muchas maneras de combatir esto que no se investigan", ha señalado.

Así, Cristina Medina ha pedido a aquellos que acompañan a los enfermos de cáncer que les ayuden a sufragar los gastos económicos de la enfermedad: "No tengáis pudor en regalar un turbante. La fuerza nos la sacamos al final, lo que no nos sacamos son los billetes del coño que nos pueden llegar a hacer falta". En el vídeo, la actriz aparece con unas gafas de sol, sus labios pintados de rojo, un pañuelo que cubre su cabeza y un sombrero.

Las redes se vuelcan con Cristina Medina

Tras anunciar su enfermedad, la actriz ha recibido el apoyo de la gran mayoría de sus seguidores y de algunos compañeros de profesión que se han volcado con la actriz en estos difíciles momentos.

Eva Isanta, Vanesa Romero o Nacho Guerreros han sido algunos de los que han comentado en esta publicación, mandando mucha fuerza y amor a su compañera de reparto en La que se avecina.