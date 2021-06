La actriz Lisa Banes, en estado crítico tras sufrir un atropello en Nueva York

Te interesa

Lisa Banes, de 65 años, se encuentra en estado crítico después de haber sufrido un atropello en Nueva York el pasado viernes. El conductor del ciclomotor que la arrolló se dio a la fuga y, según ha informado su representante, "el conductor se saltó el semáforo en rojo" mientras la actriz cruzaba la Avenida Amsterdam situada en la zona oeste de Manhattan, en el Upper West Side.

La Policía de Nueva York acudió al lugar de los hechos y según informan medios locales, "a su llegada, los agentes observaron a una mujer de 65 años que yacía sobre la calzada con una contusión severa en la cabeza". La actriz fue trasladada al Hospital Mount Sinai, donde se encuentra ingresada en estado muy grave.

Aunque el incidente está siendo investigado por la policía, la esposa de la víctima, Kathryn Kranhold, ha pedido colaboración ciudadana para poder identificar al responsable, que todavía no ha sido arrestado. "Tenemos varios días por delante para orar por Lisa", dijo a Daily News. "Si alguien tiene información sobre el conductor de la scooter, le pedimos que llame a la Policía", añadió.

Lisa Banes con Emily Ratajkowski // Getty

Lisa Banes es conocida hace años por sus papeles tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Ha particidado en films como Cocktail, Perdida y La cura del bienestar y en televisión destacan King of Queens, Six Feet Under, Masters of sex, Ley y orden, The good wife y Mujeres desesperadas.