La actriz Miranda McKeon habla tras ser diagnosticada de cáncer de mama a sus 19 años

La joven, conocida por su papel en la serie de Netflix 'Anne With an E', ha compartido unas sinceras impresiones en su cuenta de Instagram poco después de haber sido diagnosticada de cáncer de mama con solo 19 años.

Miranda McKeon estaba pasando un fin de semana con sus amigos cuando notó un bulto en su pecho. Tardó poco en acudir al médico y tras varias pruebas, el diagnóstico no dejaba lugar a dudas. La actriz de 'Anne With an E', de Netflix, sufría un cáncer de pecho en estadio 3 que se había extendido también a sus ganglios linfáticos y a sus 19 años tendrá que recibir cuatro sesiones de quimioterapia y algunas más de radioterapia.

Pese a su corta edad, la actriz ha recibido la noticia con la esperanza de superarlo cuanto antes. Con total naturalidad, la joven compartía en su cuenta de Instagram una fotografía en la que lucía una bata rosa que acompaña una carta escrita con tinta del mismo color. En sus líneas, la joven hablaba de lo poco común que es sufrir estas enfermedades a edades tan jóvenes, pero aun así lo afronta con optimismo.

"¡El rosa es mi nuevo color! Con dolor pero esperanzada, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón! (literalmente, búscalo en Google). Soy tan especial, ¡pero lo sabíamos! En estas fotos he compartido información sobre cómo han sido estos últimos 4 días, ¿por qué he decidido compartir esto en las redes sociales? Información sobre mi cáncer, es una nota para no tener miedo y un mensaje para mi familia y amigos", decía.

La joven ha puesto en marcha un blog en el que irá compartiendo su proceso, algo que espera que pueda ayudar a otros enfermos en su misma situación. En una entrevista para la revista People, la actriz habló de todo lo que significa para ella enfrentarse a una enfermedad así. "Mi médico me dijo: 'Tu etapa no te define. Y tu cáncer es tu cáncer'. Lo cual aprecio porque cuando escuchas el escenario de alguien, tu mente va directamente a un lugar u otro y no creo que eso sea necesariamente representativo de lo que estoy pasando", contaba.

"Aunque no tengo el escenario más fácil, como si quisiera que no se hubiera extendido a mis ganglios linfáticos o que fuera un poco menos complicado, nunca tuve un momento en el que pensé: 'Oh, ¿voy a morir? ¿de esto?' Eso nunca fue realmente un pensamiento. Creo que todo este tiempo ha sido más como, 'Está bien, vamos a tratar esto y resolverlo'", explicaba.

Compartir su historia es lo único que puede ayudarla a intentar sacar algo positivo. "Estoy haciendo mi trabajo para encontrar la belleza en todo esto. No habría elegido esto, no elegí esto, no creo que nadie eligiera esto. Pero yo estoy haciendo mi trabajo para intentar sacar algo de ello. Mi blog es lo único supertangible que ha surgido de esto, donde yo digo, 'Maldita sea, esto es increíble'. Espero que al documentar el proceso, alguien más pueda leerlo en el futuro cuando lo necesite y pueda encontrar consuelo y curación a través de él de la forma en que lo escribo", contó.

"Siento que, como humanos, miramos a otras personas en otras situaciones y pensamos, ¿cómo lo están haciendo? O vaya, nunca podría hacer eso. Y probablemente hubiera pensado lo mismo sobre mí, pero aquí estoy y ahora estoy viviendo en esta historia y creo que todos podemos manejar mucho más de lo que creemos", finaliza.